ANTE ŠKROBICA: "SDP i gradonačelnik Bilić gradnjom hotela na najvrjednijoj lokaciji prodaju obiteljsko zlato"

Ante Škrobica, zamjenik predsjednika stranke Zajedno za Trogir reagirao je nakon što je objavljena vijest da će se graditi hotel na gradskom zemljištu, a o čemu je Dalmacija Danas ranije pisala.

Naime, Škrobica je ponovno prozvao SDP-ovog gradonačelnika Antu Bilića.

"Svi ostali elementi ostaju isti..."

"Danas je objavljeno da će u narednim danima biti raspisan natječaj za projekt uređenja prostora od predjela Soline do tržnice u 5 zona: A) Gradski park Soline, B) Garažni objekt, C) Hotel, D) Tržnica, E) Šetnica. Najbitnija stvar koja prolazi ispod radara je činjenica da će Grad Trogir prepustiti privatniku većinu prostora dosadašnjeg parkinga T1 za izgradnju hotela!? Uz to, svi ostali elementi ostaju isti osim tzv. stanarskog parkinga na kojem će biti garaža koja će nadomjestiti izgubljeni parking T1 odnosno prostor novog hotela", izjavio je Ante Škrobica, zamjenik predsjednika stranke Zajedno za Trogir.

"Već smo u kampanji za izbore 2021. pokazali, a u međuvremenu dokazali, da se razlikujemo od većine političkih stranaka jer uvijek argumentirano zastupamo svoje stavove te nudimo alternativu. Tako smo u našem programu "Trogir 2030." (bit.ly/2Q52MrU) na 26. stranici predvidjeli važnost razvoja područja od Solina do tržnice, ali na malo drugačiji način od SDP-a.

Umjesto da privatniku za gradnju hotela ustupimo najvrjedniji gradski resurs, naša ideja je da na prostoru parkinga T1 izmjestimo sve štandove koji se sada nalaze uz Fošu te da unificiramo njihov izgled kroz imitaciju kamenih kućica. Ispod tih štandova bila bi podzemna višeetažna garaža koja bi zadovoljila gorući problem nedostatka parkinga rješavajući to pitanje za naredna desetljeća. Prostor uz Fošu koji bi bio potpuno očišćen od štandova (jer su prebačeni na T1) pretvorili bismo u šetnicu koja bi s parkom Soline stvorila jedinstvenu cjelinu odnosno reprezentativan ulaz u povijesnu jezgru grada", u nastavku je istaknuo te je nadodao:

"Nudimo duplo više parkirnih mjesta"

"Glavna razlika između naše i SDP-ove vizije je da Trogiru nudimo duplo više parkirnih mjesta, puno više prostora za modernu tržnicu, ali u tom slučaju nema mjesta za rasprodaju obiteljskog zlata i hotel koji bi trajno promijenio vizuru Trogira", zaključio je Škrobica.