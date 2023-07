ANTE BANOVIĆ, PREDSJEDNIK KOTARA VAROŠ: Na vrhu Milićeve se može zapivat Vicu Vukova i Dalmatinsku elegiju i vidjeti da se nije ništa uređivalo ima 150 godina

Nije u varoši nego u Varošu, živi njegov predsjednik kotara Ante Banović, od 1997. godine iznad Šperuna u Senjskoj, bivšoj Lenjingradskoj ulici. Teško je reći da je starosjedilac obzirom da završava studij kroatistike. Osnovnu školu je pohađao u istoimenoj školi koja se prije nešto više od 30 godina zvala po narodnom heroju "Đermanu Senjanoviću". Kuriozitet je da Osnovna škola "Varoš" formalno, odnosno geografski ne pripada Varošu.

- Uvijek bih inzistirao da pripada nama. Tu sam išao u školu i većina Varošana. Mi nemamo drugu. Geografski je pripala Spinutu i to se odvilo davno, davno. Nema tu nekog spora. A Malo se i zna da Varošu pripada pola Marjana, od Prve vidilice, Sedla pa do vojnog objekta HRM-a i Bena, između Spinuta i Meja. Ogromni dio pripada Gradskom kotaru Varoš, no njime stvarno upravlja Javna ustanova park šuma Marjan, što je i dobro jer su ipak struka - kaže Banović.

Nema vonja vrućeg kruva

Kupit se može još koja kuća, stan, tj. apartman ako je ponuda "nemoralna". A kupuje se za turizam i ugostiteljstvo. Kvartovskih dućana gotovo i nema. A jedna od najstarijih pekara u gradu, pekara Ivić, iznad početka Senjske, zatvorila je krajem 2019. godine. Od tada ulica ni Šperun ne vonja na vrući kruv s trbujom i na omiljeni mali francuz. Da bi kupili bilo što morate uzet auto. Kad se vratite nemate gdje parkirati. I tako svaki dan.

- Straši me da će se negativni trend iseljavanja od 2011. do 2021. godine nastaviti i dalje. Govorilo se da će gradska uprava sufinancirati troškove života mladim obiteljima u Varošu, ali ne vidim na tom planu neke aktivnosti. Budimo realni, po nekom pravilu obično mladim ljudima je interesantniji centar grada. Turizam ima svoju ekonomsku računicu. No tu su i ljudi koji od turizma imaju samo štetu, koji s turizmom nemaju nikakve veze. Osim skupljanja boca. Zamislite staricu u Križevoj koja stoji i gleda. Uvjeren sam da ne može percipirati što se događa. Nekad se u osnovnu školu upisivalo po pet, šest razreda. Sada dva. Vrtići se grade u gradu, a pitanje je hoće li nam trebati za koju godinu. U Varošu više nema dice koja igra balun na ulici - zabrinut je predsjednik kotara koji, kako kaže, sa svojim Varošanima komunicira najčešće s nogu.

Kazne nisu rješenje

Žale se što im gradski redari, prometovci ostavljaju opomene i kazne za krivo parkiranje, a da se alternativa nije ponudila.

- Kazna nije način rješavanja problema. Razumijem kad se kaže da je prioritet sigurnost prometa, života građana, djece. Čuo sam da postoji projekt podzemnih garaža na Kragićevoj poljani ali ga ja nisam vidio. Prije četiri mjeseca su mi rekli da ću ga ugledati za mjesec dana. A na zadnjoj gradskoj prezentaciji projekata, za što je najavljen kredit od 150 milijuna eura, to se ne nazire. Nema grada u svijetu koji nema problema s parkiranjem. Evo se razmatra na koordinacijskom vijeću uvođenje pješačke zone u trokutu Ban Mladenova, Šperun, Sv. Frane, a po planu očuvanja Stare gradske jezgre. Jedan dio parkinga se gubi. Na osnovu sigurnosti to je možda i beznačajno. Ne znam hoće li sad ljudi morati tražiti skupe dozvole ako bi trebali prevesti drva za zimu. Jer ima ih koji još lože. Varošani su šaroliki po imovinskom statusu. Pa i onih da vam se stegne srce kad ih vidite. Ljudi misle da su u Varošu samo apartmani, a zapravo se Varošanima događa proces masovnog osiromašenja. Oni koji nisu mogli podnijeti apartmanizaciju i sada party turizam otišli su i po selima i to dosta mladih ljudi - registrirao je Banović.

U Varošu po popisu stanovništva iz 2021. godine živi oko 3.800 ljudi, a birača je oko 300 više. Ljeti je nomadski način života. Iznajmljuju svoje stanove i apartmane, a zimi se neki od njih i vrate, kao jegulje.

- Kao jegulje. Takvih je manje od 300 po mojoj procjeni. Između, u travnju i svibnju počnu preuređenja i gomila građevinske šute, krupnog otpada nakupi se po ulicama. Žarišta nereda. I to je problem, a rješenja još nema. Možda bi pomoglo postavljanje kamera - u nedumici je Banović.

Važnija je špina

Na kotarskim izborima izašlo je oko 10 posto birača. Očekivao se veći izlazak. Nezavisne liste su dobile veći dio povjerenja. Ante Banović nije član ni jedne političke stranke. S kolegicom s liste koalirali su s HDZ-om i Domovinskim pokretom i tako stvorili većinu u Kotarskom vijeću. Političko je biće, kaže, ali ga u kotaru ideologija ne zanima.

- Jedna špina mi više znači od ne znam kakve ideološke rasprave. Svačiji prijedlog ću prihvatiti ako je dobar za Varoš. Volio bih da su građani malo aktivniji. Važna je komunikacija. Tri projekta koja nastojimo ostvariti su projekti uređenja ulica. Idejne projekte je napravio arhitekt Edo Šegvić. Radi se Plinarskoj, Milićevoj i Senjskoj. To su tri žile kucavice. Na vrhu Milićeve se može zapivat Vicu Vukova i Dalmatinsku elegiju i vidjeti da se nije ništa uređivalo ima 150 godina. Dužnost je Grada da nas se sjeti. Projekti su to od vrijednosti preko 100.000 eura. Za Senjsku postoji aproksimativni troškovnik. Uredilo bi se od Šperuna, stepenice i bilo bi predivno. Nisam uvjeren da će biti skoro. Obradovao bi se da to nađem u kojem skorašnjem planu. Na stolu je od 2018. godine - nadi nikad kraja.