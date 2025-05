ANKETA Koliko ćete potrošiti na božićne poklone?

Čak 80% Hrvata planira ove godine kupovati božićne poklone, pri čemu ne pokazuju sklonost štednji. Unatoč visokim cijenama, zabilježen je porast broja onih koji su spremni izdvojiti veće iznose za poklone.

Prema istraživanju koje je proveo magazin Ja TRGOVAC, udio ispitanika koji planiraju potrošiti više od 130 eura značajno je porastao – s prošlogodišnjih 7% na 17%. Također, povećao se i broj onih koji će za poklone izdvojiti do 130 eura, sada njih 21%. S druge strane, smanjen je udio onih koji planiraju manje troškove: 25% će potrošiti do 70 eura, dok 17% planira izdvojiti do 25 eura. Broj ispitanika koji uopće ne namjeravaju kupovati poklone smanjen je na 20%.

U usporedbi s prošlom godinom, većina kupaca (54%) planira zadržati iste izdatke, dok 26% namjerava trošiti manje, a 19% više. Posebno je zanimljivo da je broj onih koji planiraju povećati potrošnju gotovo udvostručen u odnosu na prošlu godinu, kada ih je bilo samo 10%.

