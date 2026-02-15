ANKETA Jeste li zadovoljni pobjednicama Dore?

Dora ima nove pobjednice. Grupa Lelek osvojila je najviše bodova žirija i publike te će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2026. u Beču. Favoritkinje od samog početka natjecanja opravdale su očekivanja i s pjesmom „Andromeda“ izborile eurovizijsku pozornicu.

Pobjeda nije došla slučajno. Lelek je kroz cijelu sezonu gradio snažan identitet — glazbeni, vizualni i simbolički. Njihov nastup spoj je tradicije i suvremenosti, folklorne energije i moderne produkcije, što su prepoznali i publika i žiri.

Tko su Lelek?

Lelek čini pet pjevačica: Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak. Riječ je o projektu koji njeguje etno-pop izričaj, kombinirajući hrvatske narodne motive i slavensku baštinu s elektroničkom produkcijom i pop strukturom.

Kreativni voditelj i producent projekta je Tomislav Roso, ujedno autor tekstova, dok glazbu potpisuje Filip Lacković. Na pjesmi „Andromeda“ surađivali su i Zorja te Lazar Pajić, čime je formiran autorski tim koji spaja različite regionalne glazbene utjecaje.

Lelek pripada novom valu hrvatskih izvođača koji tradiciju ne tretiraju kao relikt prošlosti, nego kao materijal za reinterpretaciju. Njihovi dvojezični tekstovi, suvremena produkcija i snažan vizualni identitet stvaraju format koji je istodobno domaći i europski.

