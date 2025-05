ANKETA Hoćete li gledati finale Eurosonga večeras?

Večeras je finale Eurosonga.

Hrvatski predstavnik Marko Bošnjak s pjesmom Poison Cake nije uspio izboriti finale, kao i ni predstavnici Srbije i Crne Gore.

Objavljen redoslijed nastupa

Emisiju otvara Norveška, a zatvara Albanija. Šveđani, koji su favoriti, nastupaju 23., dok Austrija, koja je druga na kladionicama, nastupa deveta.

Cijeli redoslijed nastupa je sljedeći:

Norveška | Kyle Alessandro – Lighter

Luksemburg | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Estonija | Tommy Cash – Espresso Macchiato

Izrael | Yuval Raphael – New Day Will Rise

Litva | Katarsis – Tavo Akys

Španjolska | Melody – ESA DIVA

Ukrajina | Ziferblat – Bird of Pray

Ujedinjeno Kraljevstvo | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

Austrija | JJ – Wasted Love

Island | VÆB – RÓA

Latvija | Tautumeitas – Bur Man Laimi

Nizozemska | Claude – C’est La Vie

Finska | Erika Vikman – ICH KOMME

Italija | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Poljska | Justyna Steczkowska – GAJA

Njemačka | Abor & Tynna – Baller

Grčka | Klavdia – Asteromáta

Armenija | PARG – SURVIVOR

Švicarska | Zoë Më – Voyage

Malta | Miriana Conte – SERVING

Portugal | NAPA – Deslocado

Danska | Sissal – Hallucination

Švedska | KAJ – Bara Bada Bastu

Francuska | Louane – maman

San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Albanija | Shkodra Elektronike – Zjerm