ANKETA Hoće li Hajduk pobijediti Osijek?

U nedjelju u 18:30 na Opus Areni sastaju se Osijek i Hajduk u sklopu 4. kola SuperSport HNL-a. Hajduk u sezonu ulazi s maksimalnim učinkom – tri pobjede u tri kola – i drži drugo mjesto iza Dinama. Osijek je, s druge strane, krenuo skromno: u tri utakmice osvojio je tek dva boda i još uvijek čeka prvi pogodak.
Sastavi:
Osijek: Malenica – Guedes, Hasić, Mkrtchyan, Čolina – Babec, Vrbančić – Bukvić, Shopov, Omerović – Jakupović
Hajduk: Ivušić – Karačić, Šarlija, Raci, Hrgović – Pajaziti, Krovinović, Pukštas – Bamba, Livaja, Šego
