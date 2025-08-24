ANKETA Hoće li Hajduk pobijediti Osijek?

U nedjelju u 18:30 na Opus Areni sastaju se Osijek i Hajduk u sklopu 4. kola SuperSport HNL-a. Hajduk u sezonu ulazi s maksimalnim učinkom – tri pobjede u tri kola – i drži drugo mjesto iza Dinama. Osijek je, s druge strane, krenuo skromno: u tri utakmice osvojio je tek dva boda i još uvijek čeka prvi pogodak.

Sastavi:

Osijek: Malenica – Guedes, Hasić, Mkrtchyan, Čolina – Babec, Vrbančić – Bukvić, Shopov, Omerović – Jakupović

Hajduk: Ivušić – Karačić, Šarlija, Raci, Hrgović – Pajaziti, Krovinović, Pukštas – Bamba, Livaja, Šego

Tko će pobijediti?

Tko će pobijediti? Hajduk

Osijek

Bit će X