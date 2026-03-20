Anketa: Golema većina Hrvata misli da napad na Iran nije opravdan

Agencija Promocija plus provela je za HTV istraživanje javnog mnijenja o sukobu na Bliskom istoku. Istraživanje je provedeno od 16. do 19. ožujka na uzorku od 1000 ispitanika. Maksimalna pogreška iznosi +/-3 posto, a razina pouzdanosti 95 posto.

Većina ispitanika, njih 77,4 posto, smatra da napadi na Iran uglavnom ili nikako nisu opravdani. Njih 10,1 posto smatra da su potpuno ili uglavnom opravdani, a 12,5 posto ne zna ili ne želi odgovoriti. Što se tiče razloga napada na Iran, gotovo trećina anketiranih navodi geopolitičke i sigurnosne interese. Slijede oni koji smatraju da je razlog želja za regionalnom dominacijom na Bliskom istoku. Ostali navode poslovne interese, sprječavanje razvoja nuklearnog oružja, rušenje rigidnog islamskog režima i zaštitu saveznika na Bliskom istoku.

Čak 69,2 posto ispitanika izrazito je ili donekle zabrinuto zbog sukoba na Bliskom istoku. Njih 26,9 posto nije nimalo ili je malo zabrinuto, a 3,9 posto ne zna ili ne želi odgovoriti.

Na pitanje o posljedicama sukoba, više od 22 posto ispitanika odgovara da će doći do porasta svih cijena i novog vala inflacije. Nešto manji broj ispitanika predviđa da će porasti cijene energije i nafte. Ispitanici također predviđaju da će sukob povećati globalne sigurnosne prijetnje i izazvati nove ratove u drugim regijama. Manji postotak spominje mogućnost novog svjetskog rata, migracijske krize te terorističkih napada u regiji, ali i u Europi. Golema većina ispitanika, njih 90,3 posto, smatra da će doći do rasta cijena nafte i plina. Tek minimalan postotak navodi da neće biti promjena.