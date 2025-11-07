Anita Birimiša: "Šutnja nas je dovela do ove situacije"

Nakon nedavnog napada u Splitu, u kojem je prekinuta kulturna manifestacija na kojoj su sudjelovala djeca i umirovljenici, reagirala je Anita Birimiša, vijećnica stranke Centar u splitskom Gradskom vijeću.

Birimiša je u svojoj objavi izrazila zabrinutost zbog, kako kaže, izostanka reakcija dijela institucija i društvenih autoriteta, poručivši da je upravo „šutnja tiho i sigurno dovela do ove situacije“.

– Zabrinuta sam, ali nisam iznenađena izostankom reakcija dijela institucija i društvenih autoriteta na napad u Splitu, jer upravo nas je šutnja tiho i sigurno dovela do ove situacije. Zato svi mi građani o ovome trebamo govoriti nedvosmisleno i glasno – poručila je vijećnica.

Istaknula je kako je incident u kojem su huligani prekinuli nastup djece i starijih osoba poraz osnovnih ljudskih vrijednosti na kojima bi trebalo počivati društvo.

– Ispad huligana i prekid kulturne manifestacije u kojoj su sudjelovala djeca i starije osobe, poraz je osnovnih ljudskih vrijednosti na kojima smo izgradili društvo – dodala je Birimiša.

Kao turistička vodičkinja, kaže, svakodnevno gostima govori o bogatoj povijesti Splita i vrijednostima slobode, poštovanja različitosti i suživota, te smatra da te vrijednosti treba dosljedno braniti i u sadašnjosti.

– Šutnja više nije opcija. Došli smo do trenutka u kojem svatko od nas mora odlučiti i jasno pokazati u kakvom gradu i u kakvom društvu želi živjeti. A u toj odluci neka nas vodi samo jedno pitanje: znamo li još razlikovati dobro od zla? – zaključila je.