Andrea Andrassy: "I said yes!"

Hrvatska komičarka i influencerica Andrea Andrassy podijelila je s pratiteljima vijest o estetskoj promjeni koju je odlučila napraviti korigirat će svoje prednje zube.

„Rekla sam ‘da’“, napisala je na društvenim mrežama, pojašnjavajući kako je odlučila “razvesti se” od svojih jedinica. Iako su, kako kaže, „sasvim u redu“, smatra da su međusobno neusklađene – jedna je blago izbočena, dok je druga četvrtastog oblika, zbog čega joj smetaju i pri govoru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U zagrebačkoj poliklinici Štimac Dental Center predložene su joj zubne ljuskice kao rješenje. Andrassy priznaje da je prema tom zahvatu imala određenu dozu straha, ponajprije zbog, kako navodi, brojnih primjera iz medija gdje estetske korekcije zubi izgledaju neprirodno.

Ipak, istaknula je kako joj je doktorica Elena Štimac objasnila da nema razloga za zabrinutost. Jedna od njezinih bojazni bila je i ta da bi zubi mogli ispasti preveliki, što, kako kroz humor poručuje, „definitivno ne treba“.

Sudeći prema objavi, poznata komičarka spremna je na promjenu osmijeha, ali uz zadržavanje prirodnog izgleda koji joj je, kako naglašava, najvažniji.