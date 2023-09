ANALIZA 9. KOLA HNL-A Strahonja: Hajduku ispravno poništen gol, Mudražija se sam sapleo

Tomislav Ivković i Marijo Strahonja bili su gosti HTV-ove emisije Stadion u kojoj su analizirali 9. kolo SuperSport HNL-a.

- Bila je možda tehnička izvedba na siromašnom nivou. Ne baš dobre utakmice. Ali kako klubovi samo gledaju rezultate i mijenjaju trenere brzinom svjetlosti onda ne znam kako će to završiti, na samom je početku ocijenio Ivković.

- Generalno možemo biti zadovoljni suđenjem. Bilo je nekih graničnih situacija koje su izazvala neke polemike ali kad pogledate četvrtinu prvenstva i određene odluke mislim da sudačka organizacija može biti zadovoljna suđenjem, rekao je Strahonja.

"Osijek treba promijeniti razmišljanje"

Prva utakmica kola bio je susret u kojem su Osijek i Varaždin remizirali 1:1. Bila je to četvrta utakmica zaredom u kojoj Osijek nije ostvario pobjedu.

- Osijek previše brlja. Poslije svake utakmice traže nove igrače. Trener govori kako ima trebaju još 2-3, pa dolaze 3 igrača na probu, pa 2 ne ostanu. Osijek igrače da na probu dovodi to mi je neshvatljivo. To je klub koji se bori za Europu, koji je posložen, koji ima financijske uvijete da dovede dobre igrače. Dolaze novi igrači i njihovim igranjem omalovažavaš one igrače koji su ti u rosteru i koji su dobri. Izgleda mi kao da se žele na neki način riješiti igrače koji su došli prije 1-2 godine, rekao je Ivković.

Sličan problem ima i Istra, ocijenio je Ivković, čiji trener iz tjedna u tjedan mijenja momčad i to po 4-5 igrača.

"Momčad nije prava ako se ne svađaš"

Najiščekivanija utakmica kola bila je ona između Hajduka i Lokomotive kojoj su prethodila dva poraza Bijelih te glasine o ozbiljnim sukobima među igračima.

- U svakom klubu i na svakom treningu dođe do takvih situacija gdje mora biti neka iskrica jer ako toga nema onda je svakome svejedno, onda nema ni prave atmosfere. Momčad nije prava ako se ne svađaš, ako se ne potučeš i bilo što da napraviš za dobrobit ekipe, rekao je Ivković.

Suđenje na utakmici, tvrdi Strahonja, bilo je dobro. Govorilo se puno o žutom kartonu koji je Mudražija dobio za simuliranje.

- Jasno je da je Mudražija sapleo sam sebe. Pitanje je samo je li rezultat tog saplitanja kontakt s Melnjakom ili ne. Na temelju snimke ne možemo tvrditi je li ili nije. Neobično je to saplitanje tako da je možda mogao proći bez žutog kartona. Nemamo dokaza tako da ni VAR nije mogao kvalitetnije reagirati u ovom slučaju jer je morao vjerovati sucu koji je bio blizu te situacije, rekao je.

Dva žuta kartona na toj je utakmici dobio igrač Lokomotive Mersinaj koji je prvi žuti dobio zbog hvatanja Livaje s leđa da bi kasnije u 85. minuti vrlo neoprezno i grubo startao na Žapera.

- Vrlo granično i u takvim situacijama igrači moraju biti vrlo oprezni jer to ne samo da je žuti, to su granične situacije s isključenjima. Sudac tu možda nije najbolje vidio, ali možemo ga podržati s drugim žutim. Ovakve situacije međutim mogu biti i kažnjivije s isključenjem, rekao je Strahonja koji je potvrdio da je ispravno poništen pogodak Krovinovića.

"Galešić je imao mirnoću i tehničku izvedbu"

Prva današnja utakmica bio je susret u Koprivnici između Slaven Belupa i Rijeke. Na njemu se posebno istaknuo obrambeni igrač Niko Galešića koji je u 39. minuti utakmice pretrčao cijeli teren i zabio gol.

- Ovo danas što je on napravio da nije žalosno bilo bi smiješno jer čovjek je prošao 82 metra od svog šesnaesterca do trenutka kad je zabio gol. Svi idu, a ne ide nitko. Zadnji na njega izlazi Boras kao hokejaški igrač ide u blok, no svi ispadaju iz igre i dečko zabija. Imao je mirnoću i tehničku izvedbu da zabije taj gol, rekao je Ivković koji je pohvalio i domaću ekipu:

- Ferenčina je digao ekipu i to se vidjelo u drugom dijelu. Imali su velik broj prekida, i kornera i slobodnih udaraca. Da su imali nekog boljeg izvođača možda bi i zabili gol. Izgledali su dobro, stisnuli su Rijeku, ali Rijeka je Rijeka. Iskoristili su zadnje dvije utakmice, 6 bodova i skočili su na drugo mjesto.

Pobjeda Dinama sjajna priprema za Poljud

Prosjek golova ovog kola popravila je posljednja utakmica između Rudeša i Dinama. Gosti s Maksimira svladali su "fenjeraša" Rudeš s 5-1. Sjajna je to priprema bila za iduće kolo i gostovanje na Poljudu. Posebno su se tu istaknuli Gabriel Vidović (1 gol i 2 asistencije) koji je glasovima gledatelja Stadiona proglašen igračem kola te Josip Drmić koji je zabio hat trick.

- Drmić je dečko kojeg ne smiješ podcijeniti. Igrač koji nije toliko opasan u 16 metara koliko je opasan kada je u tranziciji, kad ulazi u prostor jer tu je kao doma. Pogotovo smo to vidjeli u akciji u kojoj je Bašiću provukao loptu kroz noge i zabio gol. To je igrač koji ti svakako treba, rekao je Ivković te dodao:

- Rudeš i dalje prima golove, ali u zadnjim utakmicama ne stvara šanse. Kod Prosinečkog su primali golove ali su u svakoj utakmici stvarali dosta šansi i u posjedu lopte su djelovali puno sigurnije nego što sad djeluju, zaključio je.