Ana Viktorija Puljiz srebrna, a Helena Vuković brončana na Grand Prix Zagreb

Mlada Ana Viktorija Puljiz pokazala je zašto je prva nositeljica u svojoj kategoriji (do 57 kg) i došla je u finale te završila dan sa srebrnom medaljom.

Popularna Vikica došla je u Zagreb nakon osvajanja zlata u dalekoj Australiji, a pobjednički niz nastavila je i u Zagrebu. Solinjanka je prošla u polufinale Grand Prixa Zagreb pobjedom nad Slovenkom Nikom Tomc, dok je prije toga slavila protiv Anđele Samardžić iz BiH. Za finale je nadoknadila zaostatak protiv Švicarke Ndiaye i nakon lijepog wazarija zadržala Švicarku u zahvatu.

Finale pred domaćom publikom bila je prilika da Puljiz prošlogodišnje srebro iz Zagreba nadogradi stepenicom više. Međutim, dvije godine starija Marica Perišić, 8. sa svjetske rang ljestvici, dolazila je u bolje prilike i iskoristila ih za dva bacanja koja su značila da zlatna medalja neće završiti oko vrata hrvatske judašice. Puljiz je tako nastavila s osvajanjem medalja na velikim natjecanjima i pokazala kako će biti ozbiljna kandidatkinja za Olimpijske igre 2028.

- Iako sam zadovoljna osvojenom medaljom, ostaje žal da nisam pobijedila i u finalu pred domaćom publikom. Nisam se u potpunosti držala dogovorene taktike i zbog toga mi je žao. Ipak, srebro na World Touru je dobar rezultat, pogotovo nakon odličnog prvog dijela dana. Idemo u ovom ritmu prema početku kvalifikacija za Olimpijske igre u Los Angelesu - bili su prvi dojmovi srebrne Puljiz.

- Odlične kvalifikacije i put do finala, a zatim u finalu Ana Viktorija nije ispoštovala dogovorenu strategiju i ostavljala prostora Perišić. Drago mi je da smo već prvog dana osvojili medalju i mislim da je to odlična najava za subotu i još veći broj naših judašica i judaša - sažeo je prvi dan Grand Prixa Zagreb Dragan Crnov, trener Puljiz i izbornik hrvatske ženske reprezentacije.

Trećeg dana IJF World Tour Grand Prix Zagreb 2025 potvrdio je širinu hrvatskog juda. Na tatami zagrebačke Arene izašlo je 12 judoka s hrvatskim grbom na kimonu, a u finalni blok plasirala se Helena Vuković (preko 78 kg), gdje je osvojila treću medalju za Hrvatsku!

U poslijepodnevnom programu hrvatska predstavnica je bila Helena Vuković, koja je u borbi za broncu išla na Talijanku Asyu Tavano. Osim želje da osvoji prvu medalju u Zagrebu, Vuković je željela uzvratiti za prošlogodišnji poraz u polufinalu Grand Slama u Tadžikistanu. Agresivan i napadački početak donio je hrvatskoj judašici prednost od dvije kazne kod imena Tavano. Kad je ponestalo snage, uključila se judo inteligencija i Vuković je iskoristila priliku za pobjedničko bacanje u “zlatnom bodu”.

Suze radosnice i veliko slavlje pokazali su koliko Heleni znači prva medalja u Zagrebu:

- Na početku sezone sam pomislila da ako mogu birati jednu medalju, da bi htjela da bude u Zagrebu. I još protiv Talijanke s kojom se iznimno dobro poznajem jer radimo zajedno na skoro svakim pripremama. Još pred mojom obitelji i brojnim navijačima… Jednostavno sam presretna.

Veća pokretljivost i agresivnost su bili vidljivi u svakoj borbi:

- Rezultat je to intenzivnijih treninga i kvalitetnog rada otkako sam preselila u Solin kod trenera Dragana Crnova. U odličnom okruženju, s Larom Cvjetko i Anom Viktorijom Puljiz, ali i brojnim odličnim drugim judašima, od seniora, preko juniora do kadeta, lakše je biti kvalitetnija. Također, podrška, ali i pozitivan pritisak u odličnoj reprezentaciji uvijek pomaknu granice kad mislim da ne mogu ili da ne ide više.

Do titule psihologinje dijeli ju još diplomski rad koji je u fazi pisanja, a u judaškoj dimenziji, Helena gleda prema početku olimpijskih kvalifikacija:

- Los Angeles je definitivno veliki cilj. Ovo je dodatni poticaj nakon odlične sezone za kvalitetne pripreme u kojima je cilj podići mišićnu masu te raditi na tehnici. Sad sam među lakšima u kategoriji, ali nemam osjećaj da sam izgubila na snazi, tako da mogu još samo bolje.

Zadovoljan je bio i trener Crnov:

- Jako sam sretan za Helenu jer je pred domaćom publikom pokazala koliko je napredovala i koliko ima kvalitete u sebi. Odličan ulazak u pripreme za olimpijske kvalifikacije u kojima vjerujem da će biti još bolja.