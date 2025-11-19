Close Menu

Ana Viktorija Puljiz srebrna, a Helena Vuković brončana na Grand Prix Zagreb

Već prvog dana ovogodišnjeg izdanja IJF World Tour Grand Prix Zagreb, Hrvatska je osvojila veliku medalju

Mlada Ana Viktorija Puljiz pokazala je zašto je prva nositeljica u svojoj kategoriji (do 57 kg) i došla je u finale te završila dan sa srebrnom medaljom.

Popularna Vikica došla je u Zagreb nakon osvajanja zlata u dalekoj Australiji, a pobjednički niz nastavila je i u Zagrebu. Solinjanka je prošla u polufinale Grand Prixa Zagreb pobjedom nad Slovenkom Nikom Tomc, dok je prije toga slavila protiv Anđele Samardžić iz BiH. Za finale je nadoknadila zaostatak protiv Švicarke Ndiaye i nakon lijepog wazarija zadržala Švicarku u zahvatu.

Finale pred domaćom publikom bila je prilika da Puljiz prošlogodišnje srebro iz Zagreba nadogradi stepenicom više. Međutim, dvije godine starija Marica Perišić, 8. sa svjetske rang ljestvici, dolazila je u bolje prilike i iskoristila ih za dva bacanja koja su značila da zlatna medalja neće završiti oko vrata hrvatske judašice. Puljiz je tako nastavila s osvajanjem medalja na velikim natjecanjima i pokazala kako će biti ozbiljna kandidatkinja za Olimpijske igre 2028.

- Iako sam zadovoljna osvojenom medaljom, ostaje žal da nisam pobijedila i u finalu pred domaćom publikom. Nisam se u potpunosti držala dogovorene taktike i zbog toga mi je žao. Ipak, srebro na World Touru je dobar rezultat, pogotovo nakon odličnog prvog dijela dana. Idemo u ovom ritmu prema početku kvalifikacija za Olimpijske igre u Los Angelesu - bili su prvi dojmovi srebrne Puljiz.

- Odlične kvalifikacije i put do finala, a zatim u finalu Ana Viktorija nije ispoštovala dogovorenu strategiju i ostavljala prostora Perišić. Drago mi je da smo već prvog dana osvojili medalju i mislim da je to odlična najava za subotu i još veći broj naših judašica i judaša - sažeo je prvi dan Grand Prixa Zagreb Dragan Crnov, trener Puljiz i izbornik hrvatske ženske reprezentacije.

Trećeg dana IJF World Tour Grand Prix Zagreb 2025 potvrdio je širinu hrvatskog juda. Na tatami zagrebačke Arene izašlo je 12 judoka s hrvatskim grbom na kimonu, a u finalni blok plasirala se Helena Vuković (preko 78 kg), gdje je osvojila treću medalju za Hrvatsku!

U poslijepodnevnom programu hrvatska predstavnica je bila Helena Vuković, koja je u borbi za broncu išla na Talijanku Asyu Tavano. Osim želje da osvoji prvu medalju u Zagrebu, Vuković je željela uzvratiti za prošlogodišnji poraz u polufinalu Grand Slama u Tadžikistanu. Agresivan i napadački početak donio je hrvatskoj judašici prednost od dvije kazne kod imena Tavano. Kad je ponestalo snage, uključila se judo inteligencija i Vuković je iskoristila priliku za pobjedničko bacanje u “zlatnom bodu”.

Suze radosnice i veliko slavlje pokazali su koliko Heleni znači prva medalja u Zagrebu:

- Na početku sezone sam pomislila da ako mogu birati jednu medalju, da bi htjela da bude u Zagrebu. I još protiv Talijanke s kojom se iznimno dobro poznajem jer radimo zajedno na skoro svakim pripremama. Još pred mojom obitelji i brojnim navijačima… Jednostavno sam presretna.

Veća pokretljivost i agresivnost su bili vidljivi u svakoj borbi:

- Rezultat je to intenzivnijih treninga i kvalitetnog rada otkako sam preselila u Solin kod trenera Dragana Crnova. U odličnom okruženju, s Larom Cvjetko i Anom Viktorijom Puljiz, ali i brojnim odličnim drugim judašima, od seniora, preko juniora do kadeta, lakše je biti kvalitetnija. Također, podrška, ali i pozitivan pritisak u odličnoj reprezentaciji uvijek pomaknu granice kad mislim da ne mogu ili da ne ide više.

Do titule psihologinje dijeli ju još diplomski rad koji je u fazi pisanja, a u judaškoj dimenziji, Helena gleda prema početku olimpijskih kvalifikacija:

- Los Angeles je definitivno veliki cilj. Ovo je dodatni poticaj nakon odlične sezone za kvalitetne pripreme u kojima je cilj podići mišićnu masu te raditi na tehnici. Sad sam među lakšima u kategoriji, ali nemam osjećaj da sam izgubila na snazi, tako da mogu još samo bolje.

Zadovoljan je bio i trener Crnov:

- Jako sam sretan za Helenu jer je pred domaćom publikom pokazala koliko je napredovala i koliko ima kvalitete u sebi. Odličan ulazak u pripreme za olimpijske kvalifikacije u kojima vjerujem da će biti još bolja.

