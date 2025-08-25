Close Menu

Ana Sasso (62) objavila slike u kupaćem kostimu, izgleda nevjerojatno

Ana Sasso izgleda nevjerojatno

Jedna od najpoznatijih hrvatskih manekenki 80-ih, Ana Sasso, ponovno je privukla pažnju javnosti. Na društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija u kupaćem kostimu, a komplimenti na račun njezina izgleda u 62. godini ne prestaju stizati.

Bivša Miss Jugoslavije i zaštitno lice legendarne reklame za Pipi i danas zrači samopouzdanjem, a njezine objave izazvale su niz reakcija pratitelja koji su istaknuli kako “vrijeme za nju kao da je stalo”.

Sasso se posljednjih godina povukla iz javnosti i rijetko se pojavljuje u medijima, no ovakvim fotografijama redovito podsjeti na status najljepše žene bivše države. 

Podsjetimo, Ana Sasso 1982. godine ponijela je titulu Miss Jugoslavije, a uskoro je postala jedno od najpoznatijih lica tadašnjeg jugoslavenskog modelinga. Unatoč godinama, i dalje plijeni pozornost, a posljednje fotografije samo potvrđuju njezin status vječne dive.

 

 
 
 
 
 
