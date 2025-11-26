Ana dvaput zvala Hitnu iz smrskanog auta, vozač s punim dosjeom nestao: otac očajan traži odgovore

Aleksandar M. (37), koji je upravljao automobilom koji je sletio s ceste u betonski propust kod Čačka, a u kojem je poginula i 20-godišnjakinja Ana Radović, imao je pun dosje prometnih prekršaja zbog čega mu je čak i oduzeta vozačka dozvola na nekoliko mjeseci.

Trenutno nije poznato zbog čega je automobil u kojem se nalazio dvojac sletio s ceste, a to će u narednim danima biti predmet istrage.

Aleksandar M., koji je poginuo zajedno s Radović u vozilu, pravomoćno je osuđivan više puta pred prekršajnim sudovima širom Srbije. Osuđivan je za prekoračenje brzine više puta, jednom za upravljanje vozilom za vrijeme zabrane, a jednom pod utjecajem psihoaktivnih supstanci, doznaje Blic.

Naložena je obdukcija tijela koja će pokazati što je točno dovelo do kobne nesreće.

Otac Ane Radović, koja je pronađena mrtva nakon tri dana potrage, pita se samo jedno – tko je vozač. Kako kaže, Radović je tog dana krenula prema Beogradu gdje je pohađala fakultet. Obitelji je rekla da ima prijevoz sa Zlatibora, gdje je živjela s njima.

"Ne znam je li ga poznavala od ranije, ja njega nikada nisam vidio. Moje dijete je bilo divno dijete, naša obitelj je skladna, nikakvih problema nije bilo. Želim znati tko je taj čovjek koji je vozio", rekao je otac.

Radović je, prema neslužbenim informacijama, nakon prometne nesreće uputila dva poziva sa svog mobitela, uključujući i "hitni poziv" koji je primila Hitna pomoć iz vozila u kojem su se nalazili.

To je funkcija koja omogućava vozaču ili putnicima da automatski ili pritiskom na dugme pozovu hitnu pomoć u slučaju nesreće ili opasnosti.