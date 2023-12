Amerikanka koja živi u Dalmaciji izazvala čuđenje pratitelja na Tik Tok-u: "Pa zima je, kako ti nije hladno..."

Prije godinu dana doselila je u Makarsku i tvrdi da joj je to najbolja životna odluka

Niav Conno je Amerikanka, odrasla u Kaliforniji, koja se prije godinu dana doselila u Makarsku i tvrdi da joj je to najbolja odluka koju je donijela u životu.

Na TikToku često objavljuje videozapise iz Hrvatske, a njezina jučerašnja objava zaprepastila je mnoge. Iako je prosinac i sutra je prvi dan zime, Niav nije odoljela toplim sunčanim zrakama i odlučila se okupati u Jadranskom moru. Odmah su krenuli začuđujući komentari piše Jutarnji list.

"Pa zima je, kako ti nije hladno..."

Poručila je kako u Makarskoj nema snijega.

"Samo prekrasna, sunčana zima i kupanje s nekoliko lokalaca. A onda upijanje sunca... More je 17, a zrak 16 stupnjeva. Bilo je baš toplo na suncu", napisala je na svom TikToku stručnjakinja za društvene mreže koja već godinu dana živi u Dalmaciji.

Njezina objava je izazvala i divljenje i čuđenje.

"Tako je hladno, ja ne bi nikad", "Rado bih ti se pridružio", "Rekao sam svojoj mami za kupanje, ali ona je rekla da ću dobiti hipotermiju", "Blago tebi, uživaj", redali su se komentari.

Niav je nekoliko puta posjetila Hrvatsku prije nego što se doselila, a prije godinu dana konačno je odlučila tu ostati. Prije osam godinu u Hrvatskoj je bila prvi put i odmah se zaljubila. Znala je da će se vratiti jednog dana. No, ubrzo se zaljubila u jednog Australca i odselila u Perth. Prekretnica je bila pandemija 2020. godine Bila je nezadovoljna svojim poslom i čim su se granice otvorile početkom 2022. godine, rezervirala je let za Hrvatsku. Tvrdi da joj je to najbolja odluka u životu, iako je to značilo kraj ljubavne veze s Australcem.