Američki ratni brod na nuklearni pogon stiže u hrvatsku luku, Vlada je odobrila

Na jučerašnjoj, 156. sjednici Vlade, donesena je Odluka o davanju odobrenja za uplovljavanje američkog ratnog nuklearnog broda u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i njegov boravak u luci.

Iako je ovakva procedura uobičajena za strane ratne brodove na nuklearni pogon, trenutak u kojem se ovaj posjet događa privlači posebnu pozornost. Podsjetimo, SAD je trenutačno u četvrtom tjednu intenzivnog sukoba s Iranom, a američka flota u regiji, uključujući i nosače zrakoplova, meta je čestih pokušaja napada iranske vojske i njezinih posrednika, piše Dnevnik.hr.

Sigurnosni protokol i tajnost lokacije

Vlada u svojem priopćenju nije precizirala o kojem se plovilu radi, no s obzirom na specifikaciju "nuklearni brod", izvjesno je da se radi o jednom od nosača zrakoplova klase Nimitz ili Gerald R. Ford, ili pak o nuklearnoj podmornici.

Dolazak ovakvog broda zahtijeva posebne sigurnosne protokole i odobrenja koja se tiču:

Radiološke sigurnosti: Kontrola i nadzor nuklearnog pogona dok je brod u luci.

Fizičke zaštite: Osiguranje luke i okolnog akvatorija u suradnji s hrvatskom policijom i vojskom.

Logističke potpore: Opskrba i odmor posade koja broji tisuće vojnika.

Jadran kao sigurna luka u nemirnim vremenima?

Hrvatska je i ranije ugošćivala američke nosače zrakoplova, poput USS George H.W. Busha ili USS Harry S. Trumana, koji su u splitski akvatorij uplovljavali kao znak snažnog partnerstva unutar NATO-a. Ipak, u trenutnim okolnostima globalne krize, ovaj posjet može se tumačiti i kao demonstracija američke prisutnosti u Europi dok je fokus Pentagona usmjeren na obranu Hormuškog tjesnaca i baza na Bliskom istoku.

Zasad nema službenih informacija o tome koliko će se brod zadržati u hrvatskim vodama niti je li ovaj posjet povezan s rotacijom snaga koje sudjeluju u operacijama na Bliskom istoku.