Ambulante pune zbog koronavirusa. Evo koliki je porast broja zaraženih

Val "Ljetne korone" zahvaća sve više građana. Prošli tjedan zaprimljeno je 336 prijava covid-19 slučajeva, značajno više nego u tjednu prije, kada ih je zabilježeno 190. Činjenica je i da se zapravo manji dio ljudi testira pa je stvarnih infekcija puno više od prijavljenih.

Telefon u ordinaciji doktorice Čilić sve češće zvoni zbog koronavirusa.

"Ovo ljeto je tendencija porasta istina ne prevelikog, manjeg porasta ovaj broja COVID pacijenata u odnosu na period proljeća. Dakle u prosjeku dnevno imamo jedan registriran slučaj, međutim slučaj se registrira isključivo ako se testira", izjavila je za HRT Branislava Čilić, dr. med./specijalistica obiteljske medicine.

Porast prodaje testova na covid-19 bilježe u ljekarnama.

"Definitivno ono što smo primijetili u osmom mjesecu s obzirom na sedmi je da je prodaja testova pet puta veća. Mi ovako iz svakodnevne prakse edefinitivno možemo zaključiti da se nešto događa", kazao je Mario Vrebčević, mag. pharm.

U slučaju pozitivnog testa liječnici savjetuju.

"Od vremena pojave prvih simptoma poželjno bi bilo da su tri do pet dana van okoline koju bi mogli zaraziti", savjetuje Čilić.

U Klinici za infektivne bolesti u kolovozu su kroz dnevnu bolnicu zbrinuli 20 oboljelih, trenutno je četvero hospitaliziranih.

Simptomi

"Radi se uglavnom o pacijentima sa popratnim kroničnim bolestima, u prvom redu starijim pacijentima, tako da je prosjek i hospitaliziranih i ovih koji su bili u osmom mjesec 85 godina. Nije nitko bio u jedinici intenzivnog liječenja, imali smo na žalost jedan smrtni slučaj, radilo se na žalost o pacijentici u dobi od 93 godine sa isto tako više komorbiditeta", rekao je Izv. prof. dr. sc. Ivan Puljiz dr. med./predstojnik Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

Preventivno su respiratorna i higijena ruku neizostavne.

"Simtpomi su klasični, jedna klasična respiratorna infekcija. Kod ovih pacijenata koji se hospitaliziraju, temperatura povišena, kašalj, kod nekih nedostatak zraka, grlobolja, hunjavica, jedan dio pacijenata ima proljev, jedan povraća", dodao je Puljiz.

Oprez je dobrodošao jer s dolaskom jeseni očekuje se još veći broj zaraženih.