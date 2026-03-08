Close Menu

Almir Turković za Dalmaciju Danas: "Očekujem da će Hajduk pobijedit!"

Ima još poznatih lica na današnjem derbiju

Točno u 15 sati počinje derbi na Poljudu. Hajduk će pokušati doći do 3 boda i tako smanjiti razliku na tablici. Stadion je pun do posljednjeg mjesta. Uz tisuće navijača Hajduka je i gotovo dvije tisuće navijača BBB-a. 

Na tribinama smo sreli poznata lica. Stigao je i nekadašnji igrač Hajduka  Almir Turković.  

"Očekujem dobro utakmicu, pravi derbi, i da će pobijedit Hajduk i da će se tako priključit u ravnopravnu borbu za 1. mjesto", kaže nam Turković. 

Komentirao je i trenera Garciu

"Trener se okrenuo mlađim igračima. Ne pratim puno, nisam toliko u toku, ali mislim da treba biti strpljiv. Volio bih da  Livaja dobije više prostora", kaže nam Turković i dodaje da dođe na Poljud kad god može. 

Svoje mjesto na tribinama našli su i Ivan Jurić i Jurica Vučko.

