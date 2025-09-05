Alkarski padobranski kup ovog vikenda na sinjskom aerodromu

Sutra i prekosutra na aerodromu Sinj provodit će se 35. Alkarski padobranski kup, natjecanje padobranaca u skokovima na cilj.

Podsjetimo, ovo natjecanje kao jedan od programa "Dani alke i Velike Gospe 2025", bilo je planirano za protekli vikend, ali je zbog loše meteorološke situacije odgođeno za svoj rezervni termin, 6. i 7. rujna 2025.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Nažalost, sutra neće nastupiti neke kvalitetne ekipe i pojedinci a koji su bili prijavljeni za onaj prvi termin. Zbog svojih drugih sportskih i privatnih obveza, sudjelovanje su morali otkazati pojedini padobranci iz Švedske, Slovenije i Italije kao i ekipe Rijeke i Prijedora", iskazali su žaljenje iz aerokluba Sinj, organizatora i domaćina natjecanja.

Program se odvija uz potporu Splitsko dalmatinske županije, Grada Sinja, Turističke zajednice Splitsko dalmatinske županije i niza gospodarskih subjekata iz Cetinske krajine.

U cilju maksimalne sigurnosti sudionika i posjetitelja, organizator od svih osoba unutar kompleksa aerodroma Sinj traži i očekuje potpuno pridržavanje postojećih oznaka i uputa te zahtjeva ovlaštenih osoba operatora aerodroma a naročito naglašava da djeca stalno trebaju biti pod neposrednim nadzorom odraslih osoba u njihovoj pratnji.