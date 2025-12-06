ALKAR - ZABOK 80-73: Sinjani slavili nakon dvoznamenkastog rezultatskog zaostatka

Košarkaši Alkara danas su od 19. sati igrali utakmicu 10. kola SuperSport Premijer lige protiv Zaboka u Sinju, a slavili su domaćini rezultatom 80:73. Prvo je poluvrijeme otišlo na stranu Zaboka (17:19, 17:25), a drugo na stranu Alkara (24:12, 22:17).

Kod momčadi iz Sinja najviše se istaknuo Gordon 18, 7sk, 1as, 1ukr, 2blk, a potom Hyder 12, 2sk, 4as, 1ukr; Jurela 10, 4sk, 4as; Marčinković 9, 8sk, 2as, 2ukr, 2blk; Šiško 9, 1sk; Klepo 8, 1ukr; Krešić 6, 9sk, 7as, 1ukr, 2blk; Jukić 5, 2as, 1ukr; Tomašević 3; Matulina 4sk, 2as, 2ukr; Domazet i Karamarko.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 10. prosinca protiv Splita u osmini finala Kupa Krešimira Ćosića na Gripama.