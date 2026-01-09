ALKAR - SPLIT 87-97: Splićani upisali pobjedu u snježnom Sinju

Košarkaši Alkara i Splita danas su od 19 sati igrali utakmicu 15. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su gosti rezultatom 87-97.

Prva, druga i treća četvrtina otišle su na stranu gostiju (12:20, 26:34, 16:24), a posljednja na stranu domaćina (33:19).

Najučinkovitiji igrač u redovima Alkara bio je Šiško s 14 poena, 2 asistencije, 2 ukradene lopte, a potom Krešić 12 poena, 3 skoka, 6 asistencija, 1 ukradena lopta, 1 blok; Hyder 11 poena, 2 skoka, 5 asistencija; Gordon 10 poena, 5 skokova, 1 asistencija, 2 ukradene lopte; Jurela 10 poena, 4 skoka, 4 asistencije, 1 ukradena lopta; Karamarko 9 poena, 4 asistencije, 1 ukradena lopta, 1 blok; Tomašević 8 poena, 6 skokova, 4 asistencije, 1 ukradena lopta; Jukić 6 poena, 1 skok, 1 asistencija; Matulina 4 poena, 1 asistencija; Klepo 2 poena; Domazet 1 poen, 1 skok, 1 ukradena lopta te Pavela.

Kod Splita se najviše istaknuo Jordano s 14 poena, 2 skoka i 1 asistencijom, a potom Marinelli 14 poena, 3 asistencije, 1 ukradena lopta; Myers 13 poena, 2 skoka, 6 asistencija, 1 ukradena lopta; Kučić 13 poena, 1 skok, 2 asistencije, 1 ukradena lopta; Drežnjak 10 poena, 4 skoka, 3 asistencije; Perasović 7 poena, 4 skoka, 4 asistencije, 1 ukradena lopta; Stephens 6 poena, 5 skokova, 1 asistencija, 1 blok; Sikirić 6 poena, 2 skoka, 3 asistencije, 2 ukradene lopte; Dragić 5 poena, 4 skoka, 2 asistencije, 2 ukradene lopte te Svoboda i Jemo.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 14. siječnja protiv Dubrovnika u Dubrovniku sklopu 16. kola SuperSport Premijer lige, dok će Split 12. siječnja ugostiti FMP u sklopu 14. kola AdmiralBet ABA lige.