ALKAR – KAPFENBERG 81-65: Sinjani upisali novu pobjedu u Europskoj ligi

Košarkaši Sinja danas su od 19:00 sati igrali utakmicu 4. kola Europske sjeverne košarkaške lige u grupi A protiv Kapfenberga, a slavili su Sinjani na domaćem terenu rezultatom 81:65.
Prva i druga četvrtina otišle su na stranu domaćina (21:17, 27:12), treća je pripala gostima (15:18), a posljednja je ostala neriješena (18:18).
Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Gordon 17, 7sk, 1as, 2blk, a potom Jukić 13, 4sk, 3as, 2ukr; Tomašević s double-double učinkom 10, 11sk, 4as, 1ukr; Jurela 10, 3sk, 5as, 2blk; Hyder 8, 1as; Marčinković 6, 3sk, 1as, 1ukr, 2blk; Matulina 6, 2sk, 3as, 3ukr; Krešić 4, 1as; Klepo 4; Šiško 3, 3sk, 1as; Karamarko 2sk i Domazet.
Alkar će iduću utakmicu odigrati 24. studenog protiv Kvarnera u gostima u sklopu 9. kola SuperSport Premijer lige.