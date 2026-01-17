ALKAR – CEDEVITA JUNIOR 61-82: Sinjani poraženi na domaćem parketu

Košarkaši Alkara danas su od 20 sati odmjerili snage s Cedevitom Junior u 17. kolu SuperSport Premijer lige, a slavili su gosti rezultatom 61:82. Prva je četvrtina otišla na stranu Sinjana (16:14), a preostale tri na stranu Cedevite (14:24, 18:19, 13:25).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Jukić s 18 poena, 5 skokova, 3 asistencije i 2 ukradene lopte, a potom Hyder s 13 poena, 3 skoka, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Šiško s 8 poena, 4 skoka i 3 asistencije; Tomašević s 7 poena, 5 skokova, 3 asistencije i 2 ukradene lopte; Gordon sa 6 poena i 2 skoka; Krešić s 3 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Klepo s 3 poena i 1 skokom; Jurela s 2 poena i 1 asistencijom; Karamarko s 1 poenom, 2 skoka i 1 asistencijom te Matulina, Domazet i Pavela.

Alkar će iduću utakmicu odigrati 20. siječnja u Sinju protiv Syntainics MBC-a u sklopu Europske sjeverne košarkaške lige.