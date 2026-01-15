Close Menu

Alexandria domaćin Vatrenih tijekom FIFA Svjetskog prvenstva 2026.

Temeljito su analizirali više od 60 mogućih kampova prije ždrijeba
Hrvatski nogometni savez odabrao je Alexandriju za bazni kamp hrvatske reprezentacije tijekom FIFA Svjetskog prvenstva koje će ove godine biti održano u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

HNS može potvrditi kako je za bazni kamp osigurao svoju prvu opciju, a to je bazni kamp u Alexandriji koji se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji (Episcopal High School). Vatreni će tako biti smješteni u gradu Alexandriji u saveznoj državi Virginiji, u neposrednoj blizini glavnog grada SAD-a, Washingtona.

"Temeljito smo analizirali više od 60 mogućih kampova prije ždrijeba, a nakon što smo saznali lokacije utakmice napravili smo kraću listu kampova koji zadovoljavaju naše kriterije, a koje smo potom uživo obišli i detaljno proučili. Po povratku iz Sjeverne Amerike, predstavili smo te opcije izborniku Zlatku Daliću i užem stožeru reprezentacije", izjavila je team managerica Vatrenih Iva Olivari.

Delegacija HNS-a u kojoj su bili tehnički direktor Stipe Pletikosa, team managerica Iva Olivari i glasnogovornik Tomislav Pacak obišla je osam potencijalnih kampova u sjeveroistočnom dijelu SAD-a te u Kanadi, a izbornik Dalić i stožer jednoglasno su se složili da je najbolji odabir Alexandria. Sukladno tomu, Alexandria je HNS-u bila prvi prioritet među pet kampova koliko svaki savez mora prijaviti.

"Alexandria nam nudi najbolju kombinaciju odličnog trening centra i ugodnog hotela, uz neposrednu blizinu zračne luke i dobru geografsku poziciju u odnosu na gradove gdje igramo utakmice prvog kruga. Sa sportske strane, a ona nam je uvijek na prvom mjestu, imat ćemo zaista vrhunske uvjete u Biskupskoj gimnaziji, od terena preko fitnessa do prostorija za oporavak, tako da nismo imali puno dvojbi, sve nam je 'sjelo na prvu', uključujući ugodne domaćine i u hotelu i trening centru", izjavio je tehnički direktor Pletikosa.

Hotel AKA otvoren je u travnju 2023. godine te je uz izvrsne recenzije gostiju višestruko nagrađivan za moderan dizajn priznatog talijanskog arhitekta Piera Lissonija. Smješten u blizini rijeke Potomac, hotel nudi 180 moderno uređenih soba u srcu starog grada, u mirnom okruženju i s odličnim sadržajima za momčad - od fitness centra do prostorija za obroke, sastanke i boravak. Zračna luka Ronald Reagan nalazi se na samo šest minuta vožnje od hotela.

"Prema svemu što smo čuli i vidjeli, Alexandria je bila najbolji izbor za nas te mi je drago što smo uspjeli osigurati tu lokaciju. Puno je faktora koji čine dobar kamp i koje smo uzimali u obzir - od uvjeta na trening centru, kvalitete hotela, geografske lokacije, udaljenosti od zračne luke, privatnosti i okruženja - te nam po svemu viđenom Alexandria nudi najbolju kombinaciju tih faktora. Naravno, doživljaj kampa na kraju uvijek najviše određuje rezultat, pa se tako nadam da će nam Alexandria ostati u jednako dobrom sjećanju kao Šumska rapsodija u Rusiji ili Hilton u Dohi", naglasio je izbornik Zlatko Dalić.

Biskupska gimnazija nalazi se 15-ak minuta vožnje od hotela AKA, a njeni atletski sadržaji su među najboljima u regiji. Uz nogometni teren najvišeg standarda, trening centar nudi vrhunski fitness centar sa stazom i spravama za kardiovaskularni trening, odlično opremljenu teretanu te jednako kvalitetne prostorije za oporavak, uključujući hidroterapiju, krioterapiju, električnu stimulaciju i ultrazvuk.

"Naša je obveza uvijek omogućiti najbolje moguće uvjete igračima i stožeru, kako za sportsku pripremu tako i za oporavak te boravak. Alexandria je bila prvi izbor našeg stožera i stoga sam uvjeren da ćemo tamo imati sve ono što reprezentacija treba - vrhunski trening centar, ugodan hotel i mir. Svjesni smo da će SP na ovako velikom teritoriju biti itekako veliki logistički izazov, ali imamo odličnu, iskusnu, uhodanu i marljivu logističku ekipu s kojom je naša reprezentacija u najboljim rukama", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

