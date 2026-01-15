Alexandria domaćin Vatrenih tijekom FIFA Svjetskog prvenstva 2026.

Hrvatski nogometni savez odabrao je Alexandriju za bazni kamp hrvatske reprezentacije tijekom FIFA Svjetskog prvenstva koje će ove godine biti održano u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

HNS može potvrditi kako je za bazni kamp osigurao svoju prvu opciju, a to je bazni kamp u Alexandriji koji se sastoji od hotela AKA i trening centra u Biskupskoj gimnaziji (Episcopal High School). Vatreni će tako biti smješteni u gradu Alexandriji u saveznoj državi Virginiji, u neposrednoj blizini glavnog grada SAD-a, Washingtona.

"Temeljito smo analizirali više od 60 mogućih kampova prije ždrijeba, a nakon što smo saznali lokacije utakmice napravili smo kraću listu kampova koji zadovoljavaju naše kriterije, a koje smo potom uživo obišli i detaljno proučili. Po povratku iz Sjeverne Amerike, predstavili smo te opcije izborniku Zlatku Daliću i užem stožeru reprezentacije", izjavila je team managerica Vatrenih Iva Olivari.

Delegacija HNS-a u kojoj su bili tehnički direktor Stipe Pletikosa, team managerica Iva Olivari i glasnogovornik Tomislav Pacak obišla je osam potencijalnih kampova u sjeveroistočnom dijelu SAD-a te u Kanadi, a izbornik Dalić i stožer jednoglasno su se složili da je najbolji odabir Alexandria. Sukladno tomu, Alexandria je HNS-u bila prvi prioritet među pet kampova koliko svaki savez mora prijaviti.

"Alexandria nam nudi najbolju kombinaciju odličnog trening centra i ugodnog hotela, uz neposrednu blizinu zračne luke i dobru geografsku poziciju u odnosu na gradove gdje igramo utakmice prvog kruga. Sa sportske strane, a ona nam je uvijek na prvom mjestu, imat ćemo zaista vrhunske uvjete u Biskupskoj gimnaziji, od terena preko fitnessa do prostorija za oporavak, tako da nismo imali puno dvojbi, sve nam je 'sjelo na prvu', uključujući ugodne domaćine i u hotelu i trening centru", izjavio je tehnički direktor Pletikosa.

Hotel AKA otvoren je u travnju 2023. godine te je uz izvrsne recenzije gostiju višestruko nagrađivan za moderan dizajn priznatog talijanskog arhitekta Piera Lissonija. Smješten u blizini rijeke Potomac, hotel nudi 180 moderno uređenih soba u srcu starog grada, u mirnom okruženju i s odličnim sadržajima za momčad - od fitness centra do prostorija za obroke, sastanke i boravak. Zračna luka Ronald Reagan nalazi se na samo šest minuta vožnje od hotela.

"Prema svemu što smo čuli i vidjeli, Alexandria je bila najbolji izbor za nas te mi je drago što smo uspjeli osigurati tu lokaciju. Puno je faktora koji čine dobar kamp i koje smo uzimali u obzir - od uvjeta na trening centru, kvalitete hotela, geografske lokacije, udaljenosti od zračne luke, privatnosti i okruženja - te nam po svemu viđenom Alexandria nudi najbolju kombinaciju tih faktora. Naravno, doživljaj kampa na kraju uvijek najviše određuje rezultat, pa se tako nadam da će nam Alexandria ostati u jednako dobrom sjećanju kao Šumska rapsodija u Rusiji ili Hilton u Dohi", naglasio je izbornik Zlatko Dalić.

Biskupska gimnazija nalazi se 15-ak minuta vožnje od hotela AKA, a njeni atletski sadržaji su među najboljima u regiji. Uz nogometni teren najvišeg standarda, trening centar nudi vrhunski fitness centar sa stazom i spravama za kardiovaskularni trening, odlično opremljenu teretanu te jednako kvalitetne prostorije za oporavak, uključujući hidroterapiju, krioterapiju, električnu stimulaciju i ultrazvuk.

"Naša je obveza uvijek omogućiti najbolje moguće uvjete igračima i stožeru, kako za sportsku pripremu tako i za oporavak te boravak. Alexandria je bila prvi izbor našeg stožera i stoga sam uvjeren da ćemo tamo imati sve ono što reprezentacija treba - vrhunski trening centar, ugodan hotel i mir. Svjesni smo da će SP na ovako velikom teritoriju biti itekako veliki logistički izazov, ali imamo odličnu, iskusnu, uhodanu i marljivu logističku ekipu s kojom je naša reprezentacija u najboljim rukama", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.