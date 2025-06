Albina: Smiješno mi je da se piše o mojoj vjeri kao da nogom nisam kročila u crkvu

Naša eurovizijska predstavnica iz 2021., Albina, koja se u posljednje vrijeme potpuno okrenula duhovnoj glazbi i postala članica vokalno-instrumentalnog sastava VIS Veritas, kaže da nije isključiva po pitanju pop glazbe.

''Meni je fascinantno jer se o tome piše kao da ja u životu nogom nisam kročila u crkvu, zato je meni to sve skupa onako, rekla bih, čak i smiješno. Ali dok god se daje prostora takvim stvarima, ja se ne bunim. Neka pišu slobodno. To je nešto predivno i ja ću to raditi dok god mogu i dokle god imam talenta da posvjedočim, na neki način'', kaže Albina za IN Magazin.

