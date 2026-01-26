Alarmantni podaci sa splitskih prometnica: 26 poginulih u prošloj godini, evo koliko je od toga pješaka

Prometne nesreće svakodnevno se događaju na našim cestama. Ne treba mnogo da se dogodi zlo – dovoljan je tek trenutak nepažnje, pogled na mobitel…da odvrati pažnju vozaču. I kad je samo materijalna šteta u pitanju – dobro je, bitno je da je glava na ramenu – ali uvijek ima i onih najcrnjih scenarija, onih u kojima živote u prometu gube vozači ili pješaci. U 2025. godini takvih je slučajeva 26. Ukupno 26 ljudi izgubilo je život na prometnicama Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Od toga je šest pješaka.

Broj poginulih osoba u 2025. godini veći je u odnosu na godinu ranije kada su smrtno stradale 23 osobe, no ipak mnogo manji negoli 2023. godine kada je ta brojka iznosila – 39.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Na području Splitsko-dalmatinske županije u 2025. godini policijski službenici su sankcionirali 97.807 prometnih prekršaja (bez prekršaja koji su povezani s prometnim nesrećama).

Pregledom grafikona koji prikazuje broj sankcioniranih prometnih prekršaja na području PU splitsko-dalmatinske u posljednjih 30 godina, razvidno je da je to najveći broj sankcioniranih prometnih prekršaja u posljednjih deset godina“, kažu iz PU splitsko-dalmatinske.

Neki uporno ponavljaju prometne prekršaje

I zaista, gotovo svakodnevno možemo čitati u medijima kako je stari znanac prometne policije završio u postaji zbog vožnje u pijanom stanju, vožnje bez vozačke, prometne, u neregistriranom automobilu…

„Policijski službenici u Kaštelima u subotu navečer, nekoliko minuta prije ponoći, zaustavili su 40-godišnjeg vozača koji je višestruki ponavljač prometnih prekršaja. Utvrđeno je da je upravljao automobilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Pravo na ponovno polaganje vozačkog ispita ima tek u rujnu 2027. godine.

Osim što je vozio bez dozvole, vozač je bio pod jakim utjecajem alkohola. Policajci su mu izmjerili koncentraciju od 1,70 g/kg alkohola u organizmu. Uhićen je i priveden u postaju gdje je zadržan do otrježnjenja, nakon čega je odveden na sud.

Sudu je predloženo određivanje zadržavanja, budući da se radi o recidivistu koji je i ranije kažnjavan zbog vožnje u alkoholiziranom stanju. Tužiteljstvo je zatražilo i kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, kao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom na šest mjeseci.

Sud je prihvatio prijedlog o zadržavanju te je vozaču odredio mjeru od pet dana, nakon čega je predan u zatvor. Time je spriječen u daljnjem činjenju prometnih prekršaja, a konačna odluka o njegovoj odgovornosti donijet će se u nastavku postupka“, ovo je samo jedan primjer vožnje u pijanom stanju, bez vozačke dozvole, s negativnim bodovima, od prošle godine, a bilo ih je…

Prioriteti u 2025. godini

Upravo na ponavljače prometnih prekršaja skoncentrirala se splitska policija.

„Za 2025. godinu odredili smo da nam prioritet budu postupanja prema ponavljačima prometnih prekršaja i vozačima koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola s obzirom da se radi o izuzetno opasnom ponašanju u prometu. Sankcionirano je 8.932 alkoholiziranih vozača, dok je broj vozača koji su odbili test na droge bilo 1.509. Ovo je najveći broj postupanja koja smo zabilježili do sada i sankcionirali smo najviše takvih prekršaja na području Republike Hrvatske, a to je rezultat je maksimalne posvećenosti i usmjerenosti policijskih službenika na sankcioniranje počinitelja ove vrste prekršaja.

Uhitili smo 658 osoba jer učestalo ponavljaju teške prometne prekršaje. Od najupornijih oduzeli smo 134 vozila (93 osobna vozila, 36 motocikala, 3 mopeda i 2 teretna vozila). Za 202 počinitelja prometnih prekršaja koji su u žurnom postupku odvedeni na sud, sud je izrekao mjeru zadržavanja nakon čega su predani u zatvor.

U 2025.godini provedeno je 737 postupaka kojima su ponavljačima ukinute i oduzete vozačke dozvole zbog prikupljenih 12 i više negativnih bodova.

Uz svakodnevne kontrole prometa koje posebno intenziviramo tijekom vikenda, provodili smo operativne akcije usmjerene na posebnu vrstu prekršaja, odnosno posebnu kategoriju sudionika u prometu (npr. Faktori rizika, Pješak, MTC/MOP, Brzina dr.). Policijski službenici su tijekom godine u sklopu kontrole prometa 354 vozila su uputili na izvanredni tehnički pregled. Proveli smo i nekoliko pojačanih aktivnosti na autocesti uz sudjelovanje djelatnika drugih institucija ( Carinska uprava, Državni inspektorat, cestovna inspekcija, nadzornici Centra za vozila i dr.) Uz navedeno policijski službenici u policijskim postajama su sukladno zakonskoj obavezi obavili veliki broj razgovora s ponavljačima prometnih prekršaja ukazujući im štetnost i društvenu opasnost koja postoji činjenjem prometnih prekršaja.

Također, u cilju poboljšanja prometne infrastrukture inicijativne mjere upućene su gradovima, općinama i upraviteljima ceste (HC i ŽUC). U suradnji s predstavnicima gradova i općina inicirana kupnja i realizacija kućišta i uređaja za nadzor brzine“, kažu iz PU splitsko-dalmatinske.

Prometne nesreće i stradale osobe U 2025. godini na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno 3.113 prometnih nesreća, što je za 1,64 posto manje u odnosu na isto razdoblje 2024. g. kada je zabilježeno 3.165 prometnih nesreća.

Ukupan broj smrtno stradalih osoba 2023. godine u 33 prometne nesreće smrtno je stradalo 39 osoba

2024. godine u 22 prometne nesreće smrtno su stradale 23 osobe (ukupan broj ozlijeđenih osoba u 2024. godini je 1.777 (TTO-490, LTO-1.287)

2025. godine u 26 prometnih nesreća smrtno je stradalo 26 osoba (ukupan broj ozlijeđenih osoba u 2025. je 1.781 (TTO-451, LTO-1330).

Prometne nesreće u kojima su sudjelovala osobna vozila 2023. g. – 3.477, s ozlijeđenim osobama 562, 9 s poginulim osobama

2024. g. – 3.459, s ozlijeđenim osobama 537, 4 s poginulim osobama

2025. g. – 3.356, s ozlijeđenim osobama 532, 8 s poginulim osobama Prometne nesreće u kojima su sudjelovali motociklisti 2024. g. – 598 prometnih nesreća, od čega 485 s ozlijeđenim osobama i 15 s s poginulim osobama

2025. g.- 592 prometnih nesreća od čega 466 s ozlijeđenim osobama 466, i 12 s poginulim osobama Prometne nesreće u kojima su sudjelovali pješaci 2024. g. –278 prometnih nesreća, od čega 239 s ozlijeđenim osobama-239 i 2 s poginulim osobama

2025. g. – 285 prometnih nesreća, od čega 245 s ozlijeđenim osobama i 6 s poginulim sobama Prometne nesreće u kojima su sudjelovali vozači osobnog prijevoznog sredstva 2024. g. – 39 prometnih nesreća, od čega 36 s ozlijeđenim osobama, bez poginulih osoba

2025. g. –56 prometnih nesreća, od čega 48 s ozlijeđenim osobama, bez poginulih osoba