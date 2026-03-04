Alarmantni podaci iz Hrvatske: Više od polovice odraslih pretilo ili s viškom kilograma. Mogu li borilačke vještine biti rješenje?

U današnjem svijetu, u kojem su sjedilački način života, brza hrana i stres postali svakodnevica, bavljenje amaterskim sportom nije samo hobi – nego ključ zdravlja i kvalitete života. Svaka nacija koja ozbiljno razmišlja o zdravlju i tjelesnom odgoju djece sustavno i odgovorno pridaje pozornost amaterskom sportu. Posebno se ističu borilačke vještine, koje pomažu tjelesnom i mentalnom razvoju te imaju važnu ulogu u borbi protiv porasta pretilosti.

Hrvatice i Hrvati suočeni s alarmantnim podacima o pretilosti

Pretilost i prekomjerna tjelesna težina veliki su javnozdravstveni izazov i u Hrvatskoj. Prema dostupnim podacima, oko 60 % odraslih osoba ima prekomjernu tjelesnu težinu (što uključuje i pretilost), a među osmogodišnjacima se taj problem javlja kod približno 36 % djece – više od prosjeka Europske unije. Ovi postoci nisu samo puka statistika – oni predstavljaju ozbiljan rizik za razvoj kroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2, povišenog krvnog tlaka i kardiovaskularnih problema. Osim toga, pretilost povećava pritisak na zdravstveni sustav i smanjuje kvalitetu života mnogih građana.

U odrasloj populaciji stopa pretilosti u Hrvatskoj prema nekim izvješćima prelazi 20 %, a udio osoba s prekomjernom tjelesnom težinom često se kreće iznad 50–60 %.

Borilačke vještine kao cjelovit oblik tjelesne aktivnosti

Redovita tjelesna aktivnost dokazano smanjuje rizik od pretilosti, kardiovaskularnih bolesti i metaboličkih poremećaja. No borilačke vještine poput juda, ju-jitsua, karatea i sličnih disciplina imaju i dodatne koristi: razvijaju koordinaciju, fleksibilnost, snagu i agilnost. Svaki kvalitetan borilački trening uključuje intenzivnu tjelesnu aktivnost koja potiče sagorijevanje kalorija, ali istodobno uči pravilnom držanju, disanju i razvoju motoričkih sposobnosti – što je posebno važno u prevenciji i kontroli tjelesne težine.

Za razliku od izoliranog treninga u teretani, borilačke vještine uključuju partnerstvo i dinamičnu interakciju, što potiče angažman cijelog tijela, ali i uma. Borilačke vještine nisu samo tjelesna aktivnost – one su i mentalna škola. Redoviti treninzi uče disciplini, samokontroli i upornosti, osobinama koje pomažu u održavanju zdravih navika. U amaterskom sportu sve počinje: sportaši uče kako se nositi s izazovima, kako analizirati pogreške i kako se motivirati za kontinuitet, čak i kada rezultati ne dolaze odmah.

Sudjelovanje u sportu, osobito u borilačkim vještinama, gradi samopouzdanje i osjećaj postignuća. Znanje da osoba može kontrolirati svoje tijelo i reagirati u izazovnim situacijama donosi i unutarnji mir. Za djecu i mlade posebno je važno da trening doživljavaju kao pozitivnu zajedničku aktivnost koja im pomaže socijalizirati se, razvijati prijateljstva i osjećati se prihvaćeno i vrijedno.

Sport kao odgovornost, ne samo izbor

Podaci o pretilosti u Hrvatskoj pokazuju da je važnije nego ikad poticati aktivan život. Borilačke vještine predstavljaju pristupačan i složen (cjelovit) način da se poveća tjelesna aktivnost, potakne kognitivni razvoj i izgradi mentalna otpornost. Trening nije samo način smanjenja tjelesne mase – on je ulaganje u kvalitetu života, prevenciju bolesti i opće zadovoljstvo.

U svijetu u kojem je pretilost postala ozbiljan javnozdravstveni problem – osobito u Hrvatskoj – postojeći životni stilovi moraju se mijenjati. Promjena kreće od pojedinca, od vlastite zajednice i od sporta koji gradi tijelo i duh. Ako više od polovice odraslih i znatan broj djece ima problem s prekomjernom tjelesnom težinom, tada sport prestaje biti pitanje osobnog izbora – postaje pitanje odgovornosti.

Amaterski sport i borilačke vještine nisu "samo rekreacija". One su moćan alat u borbi protiv pretilosti i nezdravih životnih navika. Uz redovitu tjelesnu aktivnost, pravilnu prehranu i edukaciju o zdravlju, svaki pojedinac može povećati svoje izglede za dug, aktivan i zdrav život. Amaterski sport, a posebno borilačke vještine, nude konkretno rješenje: redovitu, strukturiranu i motivirajuću tjelesnu aktivnost koja istodobno razvija disciplinu, samokontrolu i mentalnu otpornost. To nije samo sagorijevanje kalorija, nego proces izgradnje zdravih navika koje traju cijeli život.

Zato ulaganje u sport nije trošak, nego ulaganje u zdraviju, snažniju i otporniju zajednicu. Promjena počinje pojedincem – jednim treningom, jednom odlukom i jednim korakom prema aktivnijem životu.