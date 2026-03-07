ALARM NA MARJANU Ivošević i Marinić: "Sanacija je zaustavljena, prijeti elementarna nepogoda zbog nemara!"

"Marjanu ponovno prijeti elementarna nepogoda zbog potkornjaka, zahvaljujući nemaru Tomislava Šute koji je potkornjaku servirao švedski stol", upozorio je na konferenciji za medije gradski vijećnik Bojan Ivošević, podsjećajući da je u mandatu gradonačelnika Ivice Puljka potkornjak stavljen pod kontrolu.

Nakon promjene gradske vlasti, kako je istaknuo, Marjan je doživio oluju, a sanaciju porušenih stabala Šuta nije realizirao ni osam mjeseci kasnije.

"Prema najnovijim informacijama, sanacija je zaustavljena, jer su prilikom raspisivanja javne nabave pogriješili s parametrima, odnosno procjenom količine drvne mase koju treba sanirati, pa su je morali zaustaviti", rekao je Ivošević, koji kao prvu Šutinu grešku navodi to što je čekao puna dva mjeseca da sredstva za sanaciju osigura putem rebalansa proračuna, iako ih je mogao osigurati internim rebalansom, kao što je učinio kako bi dodijelio 250 tisuća eura Sveučilištu za potrebe otvaranja studija logopedije.

"Druga greška bila je raspisivanje javne nabave s pogrešnim parametrima vezanim uz drvnu masu koju je potrebno izvući iz šume, a treća greška izbor izvođača radova protivan Zakonu o javnoj nabavi, zbog čega je reagirao i DKOM. Tu su izgubili još dva mjeseca“, istaknuo je gradski vijećnik, dodajući da je četvrta greška identična prvoj. „Nema žurne reakcije gradonačelnika, donošenja internog rebalansa ni ugovaranja dodatnih radova po hitnom postupku zbog opasnosti od elementarne nepogode", naveo je. Uz sve to, naglasio je Ivošević, nisu informirali građane da su od jučer prestali izvlačiti uništenu drvnu masu, jer su „ispucali“ količinu planiranu javnom nabavom.

Prema riječima gradskog vijećnika Srđana Marinića, važeći Program gospodarenja potrebno je revidirati. Marinić je još u ožujku 2021., analizirajući procjenu drvne mase prije i poslije sanacije 2019., uočio da brojke iz programa gospodarenja nisu točne, no kada je na to upozorio, dočekan je s podsmjehom.

"Pokazalo se da je odstupanje podataka u Programu gospodarenja u odnosu na stvarno stanje na terenu značajno, jer je količina drvne mase veća više od dva puta od procjenjene", rekao je Marinić. Kako je upozorio, umjesto da pronađu način kako da žurno nastave radove i tako smanje opasnost od potkornjaka, oni su ih zaustavili.

"Alarmantno je da do prekida radova dolazi baš kad se očekuje porast temperatura i buđenje potkornjaka u drugoj polovini ožujka. Ako je potrebno, neka sazovu hitnu sjednicu Gradskog vijeća isključivo na ovu temu, kako bi vijeće dalo podršku rješavanju problema bez odgode. Radovi su trebali biti dovršeni do kraja prošle godine, a započeli su tek 2. veljače ove godine, što je izravna odgovornost gradonačelnika", zaključio je Marinić.