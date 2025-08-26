Alarm kod Baškog Polja: Spašavatelji i policija u akciji potrage za muškarcem

Na području Baškog Polja jučer poslijepodne pokrenuta je akcija potrage i spašavanja nakon dojave o nestanku muške osobe.

U akciji je sudjelovalo 19 članova HGSS Stanice Makarska, a pridružili su im se i pripadnici DVD-a Promajna, DVD-a Baška Voda te Policijske postaje Makarska.

Zahvaljujući brzoj reakciji i odličnoj suradnji svih žurnih službi, potraga je završena nešto iza 17:30 sati. Nestali muškarac pronađen je živ i neozlijeđen.

Iz HGSS-a poručuju kako ova intervencija još jednom pokazuje važnost koordinacije i zajedničkog rada službi na terenu. Upravo takva suradnja omogućuje brzu i učinkovitu pomoć u hitnim situacijama.