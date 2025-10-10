Ako vam stigne ova poruka na WhatsApp, ni slučajno je ne otvarajte

Najnoviju prijetnju, koju je otkrio tim iz Bitdefendera, karakterizira zabrinjavajuća nova taktika, a lako je vidjeti zašto su neki ljudi prevareni. Napad počinje jednostavnom porukom koja izgleda kao da je stigla od jednog od vaših kontakata. U poruci piše: "Bok! Molim te, glasaj za Adeline u ovom natjecanju, ona je kći bliske prijateljice. Glavna nagrada je stipendija u inozemstvu. Puno hvala!”

Naizgled bezazleno, ali kada kliknete poveznicu, bit ćete preusmjereni na lažnu web-stranicu gdje će vam biti zatraženo da glasate. Zatim se pojavljuje poruka koja traži vaš broj mobitela i kod koji će biti poslan na uređaj.

Naravno, glasanja nema – riječ je o čistoj prijevari čiji je cilj preuzeti pristup WhatsApp računima. Kada kibernetički kriminalac dobije broj telefona i WhatsApp sigurnosni kod, može pristupiti vašem računu i zaključati vas iz njega.

Kad se to dogodi, počinju slati lažne poruke vašim kontaktima, kojima mogu prevariti ljude da predaju novac ili osobne podatke. "To napadačima daje trenutačan pristup njihovim računima, koje zatim koriste za širenje prijevare i varanje novih žrtava za novac", rekao je Bitdefender.

177 lažnih domena i 554 jedinstvena URL-a

Prijetnja je još uvijek aktivna, a napadači trenutno koriste 177 lažnih domena i 554 jedinstvena URL-a, ciljajući tisuće korisnika samo u posljednja dva mjeseca, prenosi N1.

"Bitdefender Labs prati brzo rastuću kampanju koja iskorištava korisnike WhatsAppa putem lažnih ‘natjecanja za glasanje’ kako bi preuzela račune i ukrala novac”, objašnjava Bitdefender.

"Ova prijevara ‘Glasaj za moje dijete’ otima račune tako što navodi korisnike da podijele svoje verifikacijske kodove, pretvarajući prijatelje i obitelj u nesvjesne pomagače prijevare.”

Do sada se čini da se većina napada dogodila u zemljama poput Poljske, Rumunjske i Njemačke, no Ujedinjeno Kraljevstvo moglo bi biti sljedeće, stoga budite na oprezu.

Savjeti i preporuke

Kako bi pomogao korisnicima WhatsAppa da ostanu sigurni, Bitdefender je izdao savjete i preporuke kako izbjeći prijevare.

Bitdefenderovi savjeti i tri pravila kako izbjeći prijevaru

Nikada ne dijelite svoj WhatsApp verifikacijski kod ni s kim – čak ni s prijateljima ili obitelji.

Potvrdite zahtjeve za novcem ili uslugama putem izravnog telefonskog poziva.

Prijavite sumnjive poruke u WhatsAppu (“Više → Prijavi”).

Ako vam je račun hakiran:

Pokušajte ponovno preuzeti kontrolu tražeći novi verifikacijski kod.

Kontaktirajte WhatsApp podršku na support@whatsapp.com .

Obavijestite svoju banku ako je novac prenesen.

Obavijestite svoje kontakte o kompromitaciji računa.