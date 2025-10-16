Ako ste izgubili ključeve na Kmanu, evo di su

Na Facebook grupi Izgubljeno i nađeno (Split i okolica) jutros se pojavila objava koja je nasmijala brojne Splićane. Meri, stanovnica Kmana, podijelila je neobičan pronalazak: set ključeva koji se, ni manje ni više, našao — u njezinoj gumi.

"Evo ko je izgubija ključeve isprid škole na Kmanu, u mojoj gumi su pa nek se javi", napisala je Meri, uz smiješak i emotikon koji govori sve.

Ako se vlasnik ključeva još nije javio, neka provjeri objavu — možda upravo njegova guma čeka da mu vrati ono što je izgubio.