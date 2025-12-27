Ako imate ovaj čaj kod kuće, nemojte ga piti!

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda ČAJ PLUĆNJAK (list), 50g, LOT: 01316, najbolje upotrijebiti do: 31.07.2027., zbog povećane količine pirolizidinskih alkaloida u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915 od 25. travnja 2023. o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani i o stavljanju izvan snage Uredba (EZ) br. 1881/2006, te pripadajućim izmjenama i dopunama.

Detalji o opozivu proizvoda dostupni su na web stranici subjekta https://travar-mb.hr/

Podaci o proizvodu

Proizvođač/Maloprodaja: TRAVAR M.B. d.o.o., Mlinovac 17, Bjelovar, Hrvatska

Zemlja podrijetla: Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod