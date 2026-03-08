'Ako Dinamo dobije Hajduk na Poljudu, to je kraj prvenstva'

Franko Andrijašević, nogometaš Orijenta, u svojoj bogatoj karijeri nosi rijetko iskustvo igranja za sva tri najveća hrvatska kluba, Hajduk, Dinamo i Rijeku. Franko Andrijašević u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" nudi detaljnu analizu nadolazećeg vječnog derbija na Poljudu, koji je na rasporedu u nedjelju od 15.00.

Andrijaševićev uvid u mentalno stanje momčadi i važnost utakmice dolazi iz jedinstvene perspektive, a prognoza o raspletu prvenstva ne ostavlja puno prostora za optimizam splitske publike.

Dinamo u Poljud stiže s golemom psihološkom prednošću

Andrijašević smatra da Dinamo u derbi ulazi u neusporedivo boljoj poziciji, ne samo zbog bodovne prednosti, već i zbog psihološkog stanja u kojem se nalazi Hajduk nakon dramatičnog ispadanja iz Kupa protiv Rijeke.

"Sigurno bi za Hajduk bilo drugačije da su prošli Rijeku, to bi bio poguranac za derbi. Međutim, nakon onakve drame i ispadanja, bit će jako teško mentalno podignuti ekipu", istaknuo je Andrijašević, dodajući kako iz vlastitog iskustva zna koliko takvi porazi mogu utjecati na cijelu svlačionicu, piše Net.hr.

"Jako je malo vremena za oporavak. Ipak, kad dođe taj dan, igrači će pokušati zaboraviti što se dogodilo, ali sigurno da nije lako."

S druge strane, za Dinamo je situacija mnogo komotnija.

"Dinamo ima veliku prednost. Čak i ako izgube, pitanje je koliko će ih to uzdrmati, jer i dalje ostaju četiri boda prednosti. Derbi može otići na obje strane", objasnio je Andrijašević, naglasivši kako je za zagrebačku momčad velika olakšica i ispadanje iz Europe, što im omogućuje potpunu koncentraciju na domaće natjecanje.

Pobjeda Plavih rješava sve dileme

Na izravno pitanje je li prvenstvo riješeno ako Dinamo slavi na Poljudu i pobjegne na deset bodova prednosti, Andrijašević je dao jasan i nedvosmislen odgovor.

"Iskreno, da. Čak mislim i s neriješenim rezultatom da je to osjetna prednost, a s pobjedom i deset bodova razlike, mislim da je to stvarno puno i da možemo reći da je to kraj prvenstva", kazao je.

Svoje mišljenje temelji na Dinamovoj formi i širini kadra.

"Digli su se u drugom dijelu sezone, igraju puno bolje. Imaju jako dobar kadar i sada se mogu u potpunosti fokusirati na prvenstvo, što im daje golemu prednost."

Prognoza ishoda: 'Imam osjećaj da će biti neriješeno'

Iako je nezahvalno prognozirati rezultat najveće utakmice hrvatskog nogometa, Andrijašević dijeli svoje predviđanje. Unatoč svemu što ide u prilog Dinamu, ne očekuje njihovu laku pobjedu na vrućem poljudskom terenu.

"Što se tiče nekakvog rezultata, ne znam, imam osjećaj da će biti nekakav neriješen ishod. Sad, hoće li to biti 0-0, 1-1, 2-2, ne znam, ali takav mi je neki osjećaj", zaključio je Franko Andrijašević.

Analiza Franka Andrijaševića sugerira da je teret pritiska u potpunosti na leđima Hajduka, dok Dinamo na Poljud stiže s prilikom da jednim udarcem praktički osigura novu titulu prvaka i gurne svog najvećeg rivala u još dublju krizu.