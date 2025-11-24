Adventska atmosfera ove godine seli se i u Dioklecijanove podrume, najavio je Grad Split. U sklopu programa Adventsko svjetlo, jedan od najpoznatijih i najčarobnijih prostora u gradu bit će posebno blagdanski uređen te će zasjati u novom, svečanom ruhu.

Kako ističu iz Muzeja grada Splita, posjetitelje očekuje topla adventska atmosfera među stoljetnim kamenim zidovima podruma, uz doživljaj jedinstvenog spoja povijesti i blagdanske čarolije.

Građane i goste pozvali su da im se pridruže, prošetaju podrumima i uživaju u svjetlu, mirisima i ugođaju koji će Split, poručuju, pretvoriti u pravu zimsku bajku.

"Vidimo se u podrumima!", poručuju organizatori u najavi blagdanskog programa.