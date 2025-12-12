ADVENT U SPLITU Sutra paljenje treće adventske svijeće, humanitarna akcija A di si ti?

Sutra, na blagdan sv. Lucije, u 17 sati u splitskom Đardinu održat će se svečano paljenje treće adventske svijeće – svijeće radosti. Svijeću će zapaliti zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić i fra Kristijan Stipanović, uz blagoslov i poruku mira, nade i zajedništva.

Svečanosti će prethoditi donošenje Betlehemskog svjetla u organizaciji Splitskog skautskog zbora, a program će glazbeno obogatiti Zbor Mihovil.

Tijekom dana, u sklopu Adventa u Splitu, građani će moći uživati u dječjem programu u Đardinu, živim jaslicama na Pjaci te sudjelovati u humanitarnoj akciji „A di si ti?!“ na Rivi, u kojoj sudjeluje i Grad Split, a koja kreće u 11 ujutro.

Pozivaju se svi građani i posjetitelji da se pridruže i uživaju u adventskom duhu, glazbi, svjetlu i zajedništvu koje Split donosi tijekom prosinca.