Advent u Splitu. Šuta dijelio prigodne pakete pšenice

Adventsko jutro u Splitu započelo je na splitskoj Rivi velikom humanitarnom akcijom Udruge MoSt.

Program se nastavio uprizorenjem živih jaslica u izvedbi Oratorija Don Bosco s Kmana zbog čega je Pjaca bila posebno mjesto susreta gdje su građani, osobito obitelji s djecom, imali priliku fotografirati se sa Svetom obitelji i ponijeti kući uspomenu na pravo adventsko jutro, javili su iz Grada Splita.

Žive jaslice obišao je i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je tom prigodom sugrađanima dijelio prigodne pakete pšenice, tradicionalno vezane uz blagdan svete Lucije.

Blagdanski ugođaj dodatno je obogatio raznolik dječji program u Đardinu, organiziran povodom ovog blagdana, a koji je razveselio najmlađe i njihove obitelji.