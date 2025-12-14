Advent s Devićem: Klape i zbor KUDŽ-a "Filip Dević" raspjevali splitsku jezgru

Uoči Adventskog koncerta koji će sve sekcije KUDŽ-a "Filip Dević" održati u utorak u Hrvatskom domu, članovi društva proteklog su vikenda nastupima u centru Splita najavili dolazak Božića.

U subotu su Devićevce klape i zbor pjevali na Pjaci, Vestibulu i Voćnom trgu, dok im se u nedjelju, nakon povratka iz BiH, pridružila i mješovita klapa.

Ovim nastupima, održanima u organizaciji Turističke zajednice Grada Splita, članovi KUDŽ-a "Filip Dević" građanima su poklonili niz prigodnih pjesama, raspjevali staru gradsku jezgru i udahnuli joj duh Adventa.

Sljedeći nastup na Pjaci te ostalim trgovima i kaletama najavljen je za četvrtak, 18. prosinca u 17 sati.