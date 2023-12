ADVENT NA PJACI Nakon tradicionalnog nastupa klapskih pjevača, stiže DJ Sola!

Među brojnim lokacijama na kojim se ove godine održava Advent, još jednom našla se i Pjaca.

Advent na Pjaci počeo je u petak, a završava u nedjelju 31.12.

Nakon tradicionalnog nastupa klapskih pjevača ispod ure, u podne nastupa DJ Sola, a od 13 sati će zalepršati i pahulje.

Program Adventa na Pjaci

Ponedjeljak 25.12. - 18.00 DJ Jakir

Utorak 26.12. - 18.00 DJ Jakir

Srijeda 27.12. - 18.00 DJ Duje Dux

Četvrtak 28.12. - 18.00 DJ Dado

Petak 29.12. - 18.00 DJ Sola

Subota 30.12.- 18.00 DJ A.M.

Nedjelja 31.12. - 12.00 Dnevni doček Nove godine - TJ CiCo Powered By Balinjer@ & zRiNe - Flashback Party Music As It Once Was.