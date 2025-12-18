Advent na Obrovu ispunio sva očekivanja

Dnevne ulične svirke na Obrovu još su jednom potvrdile zašto su neizostavan dio gradskog đira, a nastup Rundeka i Ane pretvorio je zimski dan u gradu u pravu glazbenu čaroliju. U srijedu, 17. prosinca, od 15.30 sati Obrov je disao u ritmu gitare i saksofona, ispunjen melodijama koje su izazivale trnce, osmijehe i spontani ples prolaznika.

Bezvremenske pjesme poput Ruke, Uzalud pitaš i Šejn samo su dio bogatog opusa koji je Rundek izveo s prepoznatljivom toplinom i emocijom, stvarajući intimnu, gotovo kućnu atmosferu usred najživlje gradske ulice.

Kao i svaka ulična svirka na Obrovu, i ova je imala snažnu humanitarnu notu. Prikupljale su se donacije za Udrugu Sindrom Down 21 Split i Udrugu Anđeli, a brojni prolaznici bez razmišljanja su “otvarali takujine” i ubacivali donacije u šešire koji su kružili ulicom, potvrđujući još jednom da se dobra glazba i dobro srce na Obrovu uvijek susretnu.