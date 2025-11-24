Advent na Kampusu ugostit će Jolu, Andreu Šušnjaru, Albinu, Domenicu, Matu Bulića, Ivana Zaka...

Rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Dragan Ljutić, prorektor za studente, nastavu i poslovanje prof.dr.sc. Nikola Koceić-Bilan, ravnatelj Studentskog centra Ivan Žižić i v.d. predsjednik Studentskog zbora Jerko Šarić predstavili su ovogodišnji program Smotre Sveučilišta u Splitu i Adventa na Kampusu.

Na ovogodišnjoj Smotri već prvog dana otvorenja najavljen je dolazak oko 20 autobusa učenika iz Dalmacije (Zadra, Šibenika, Knina, Imotskog, Sinja, Benkovca...) i susjedne BiH, kao i učenici iz grad Splita.

Iako je lani proglašen najboljim Adventom u gradu , Advent na Kampusu ove godine priprema još raznovrsniji i bogatiji program u iznimnom ambijentu.

"Već četvrtu godinu zaredom, u isto vrijeme - u tjednu kada pada blagdan sv. Nikole, organiziramo smotru, isto tako i Advent kao popratni sadržaj. S ponosom mogu reći da su u ove četiri godine obje manifestacije narasle, uzdigle se do razine prepoznatljivosti. Advent je postao brend, to je događanje o kojem studenti pričaju i koje iščekuju. Samo prošle godine je bilo oko 30 tisuća posjetitelja na Adventu, dok je naša smotra od jednodnevnog događanja prerasla u događanje koje traje cijeli tjedan. Na smotri se obraćamo svim potencijalnim studentima, zainteresiranoj mladosti koja ne živi u gradu Splitu, ali bismo voljeli da odabere upravo splitsko sveučilište kao mjesto nastavka svog obrazovanja. Isto tako obraćamo se i našim sugrađanima, maturantima grada Splita jer bismo željeli da ostanu ovdje u našem gradu. Teško je danas zamisliti što se ne može studirati u gradu Splitu. Želimo ih uvjeriti da nema puno razloga da napuste svoje mjesto i odu studirat negdje drugdje. Isto tako bismo željeli da se naši sugrađani koji su otišli na preddiplomske studije negdje drugdje vrate nazad", kaže Koceić-Bilan.

Za Smotru je pripremljen bogat program koji će trajati od 1. do 5. prosinca u kojeg su uključene sve sastavnice Sveučilišta. Očekuje se da će u pet dana Smotru posjetiti preko 4.000 učenika.

"Koncept nećemo mijenjati. Jedino smo javno sveučilište koje je poraslo u ovih godinu dana, preko 300 studenata više nego prošle godine smo upisali na prvom upisnom roku. Imamo prvi porast u zadnjih deset godina. Rezultat je to promišljene prezentacije. Prvi dan očekujemo autobuse iz svih većih urbanih središta Dalmacije i BiH. Prvi dan će se odvijati u zgradi Ekonomskog fakulteta gdje će se sve sastavnice imati priliku prezentirati i potencijalni studenti će moći dobiti sve relevantne informacije, dok će ostale dane biti organizirano pojedinačno predstavljanje svih fakulteta u poslijepodnevnim satima u Zgradi tri fakulteta. Takav koncept smo imali i prošle godine, a paralelno s tim se odvija i Advent koji počinje u četvrtak paljenjem svjećica", zaključuje Nikola Koceić-Bilan.

Studente, ali i sve ostale, očekuje preko 20 dana zabavnog programa i svirki.

"Počinjemo 27. studenoga do 19.prosinca. Na Kampusu imamo svaki dan različite izvođače, imat ćemo Jolu, Andreu Šušnjaru, Albinu, Domenicu, Matu Bulića, Ivana Zaka, Hiljsona Mandelu, klapu Intrade, tako da za svakoga imamo ponešto. Studentima i maturantima i zaposlenicima sveučilišta će ulaz biti besplatan. Pozivamo i građane da se odazovu u što većem broju. I dalje imamo studentske cijene, a sve u cilju da Advent bude priuštiv za sve. Ove godine imamo i humanitarnu notu, a to je prikupljanje sredstava za udrugu koja svake godine pomaže djeci", istaknuo je Jerko Šarić.

Broj kućica ove godine je veći, a novost je i chill zona.

"Ove godine imamo sedam kućica, prošle godine ih je bilo pet. Cijeli advent smo podijelili u dvije zone - party zonu i chill zonu. Chill zona se ove godine otvara po prvi put, a namijenjena je onima koji ne žele biti blizu bine, ne žele biti u party dijelu Adventa", kaže ravnatelj SC-a Ivan Žižić.