Adriatic.hr otkriva kako najlakše do posla u IT-ju

Adriatic.hr, vodeća turistička agencija u Hrvatskoj broji tim od 12 IT-jevaca, i trenutno šire svoj IT odjel.

Iako mnogi smatraju da je Adriatic.hr isključivo turistička agencija, činjenica je ipak malo drugačija — za gotovo sve što su stvorili zaslužan je njihov IT odjel. Naravno, to znanje su odlučili i podijeliti s lokalnom zajednicom. Oscilacije tržišta rada u IT industriji osjećaju svi, a dalje stižu nove snage. Njihov događaj — treći Digitalni Burin dotaknuti će se kako pak najlakše do posla u IT-ju. Događaj će se održati 21. 9. (ovaj četvrtak) u The Works Coworking prostoru (Spinčićeva ul. 2b) od 19:00 do 21:00.

IT panel rasprava

Zvijezde ovog događaja su Izabela Domazet (Frontend Developer @ Five), Nikola Perić (CEO i osnivač @ Littlecode) i Zvonimir Pastuović (Web Developer @ Adriatic.hr), dok je moderator panela Ian Paligorić (Marketing @ Adriatic.hr). Predstavljaju se jako dobro ustanovljeni tehnološki skupovi i programski jezici; kroz njihove perspektive će sudionici ovog događaja imati uvid u stanje na tržištu te koliko je koja tehnologija tražena. Pomana za programiranjem je i dalje jaka, ali trenutno stanje na tržištu je dovelo do slabijeg rasta i manje poslova, čineći juniorske pozicije konkurentnijim. Upravo zato sama tema je „Kojim tech-stackom najlakše do posla u IT-ju?” Cilj je omogućiti početnicima uvid u različite perspektive te koliko su tražene određene tehnologije što bi im pomoglo pri odluci kako dalje napredovati.

Svi su dobrodošli

S obzirom da je IT sektor jedno od najdinamičnijih područja koje se neprestano mijenja i prilagođava novim tehnološkim trendovima, uvidi koje će panel pružiti mogu biti dragocjeni ne samo za one koji su na početku svoje karijere, već i za iskusne stručnjake koji žele ostati u korak s najnovijim trendovima i prilagoditi svoje vještine tržišnim zahtjevima. Ovaj Digitalni Burin je također izvrsna prilika za studente računarstva i srodnih smjerova da se upuste u razgovore o budućnosti branše i da naprave svoj prvi korak prema IT karijeri.

Prijave

Prijave su ograničene, te se možeš besplatno prijaviti ovdje. Na samom događaju ćeš imati priliku za networking u ugodnoj atmosferi. Vidimo se!