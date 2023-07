Adriatic.hr organizira novi Digitalni Burin; dotiču se gorućih pitanja kibernetičke sigurnosti

Adriatic.hr, vodeća turistička agencija u Hrvatskoj, s ponosom najavljuje novi događaj za lokalnu tech i poslovnu zajednicu.

Već su lokalnoj javnosti poznati po organiziranju i sudjelovanju na IT te tehnološkim događajima, a ovaj put kreću s organizacijom novog događaja — ovaj put u sferi kibernetičke sigurnosti. Iako je to većini poprilično stran pojam, ističu organizatori da su opasnosti tu, ali da se možemo i zaštiti. Kroz panel raspravu iskusnih etičkih hakera i IT stručnjaka, sudionici će otkriti i kako.

Događaj će se održati 6. 7. (četvrtak) u The Works Coworking prostoru (Spinčićeva ul. 2b) od 19:00 do 21:00. Prijave su besplatne.

Panel za kibernetičku sigurnost

Panelisti ovog događaja su Harald Nandke (Senior Penetration Tester @ Eviden), Mislav Kovač (Security Engineer @ Eviden) i Roko Kavelj (System Administrator @ Adriatic.hr), dok je moderator panela Ian Paligorić (Marketing @ Adriatic.hr).

Ali zašto je kibernetička sigurnost važna, pogotovo gledajući kroz prizmu firme koja se bavi turizmom? Uz rastući IT odjel s konstantnim unaprijeđenjima sustava, važno je i obraniti se od svih potencijalnih prijetnji, koji mnoge firme još nisu ni svjesne. Time se štite podaci ne samo zaposlenika, nego jedne od najvećih mreža iznajmljivača privatnog smještaja u Hrvatskoj te stotine tisuća gostiju koji su kroz godine došli na našu obalu uz Adriatic.hr.

Percepcija je najčešće „ne treba nama to”, ili „neće nas”, ali tužna i pomalo zastrašujuća realnost je da se velike i male tvrtke nalaze u podjednakoj opasnosti sve više. Upravo zato će na panelu raspraviti koliko investicija u kibernetičku sigurnost košta, zašto se ova vrsta kriminala uopće događa, te kako to spriječiti.

Jedan od načina sprječavanja je uz pomoć takozvanih „penetration testera”, dok će tijekom panela dodatno pojasniti tko je točno „etički” haker te kako njima izgleda radni dan.

Svi su dobrodošli

Bili mi tehnički orijentirani ili ne, činjenica da je svi moramo imati na umu da možemo biti žrtve, ali da se možemo i obraniti. Društveni inženjering je iza 98% posto hakerskih napada, a to počinje kroz takozvani phishing (igra riječi na fishing — pecanje). Redovitim provjeravanjem sadržaja nama usmjerenih komunikacija (poput mailova) sadrže li viruse ili prepoznavanje vrste komunikacije koja nas tjera na brzo djelovanje (da ne razmišljamo o tome) tek su neke od već opće poznatih preporuka za zaštitu od takvih napada.

Prijave

Prijave su ograničene, te se možete prijaviti ovdje. Na samom događaju ćete imati priliku za networking u ugodnoj atmosferi.