Admiral koji je odbio rat protiv Hrvatske – zbog časti je platio životom

Na današnji dan preminuo je Vladimir Barović

Prije točno 34 godine, crnogorski admiral JNA Vladimir Barović počinio je samoubojstvo na otoku Visu. Njegov čin bio je izraz moralnog otpora agresiji na Hrvatsku u Domovinskom ratu. Tog 29. rujna 1991. godine, istog dana kada je imenovan načelnikom štaba Vojnopomorske oblasti, Barović je odbio sudjelovati u napadima na hrvatske gradove. Znajući da bi od tog trenutka njegova suglasnost bila potrebna za borbena djelovanja flote, odlučio je preuzeti odgovornost – i oduzeo si život.

U oproštajnom pismu jasno je naveo razloge svoje odluke. Odbacio je agresiju JNA kao sramotnu i rekao da bi sudjelovanje u njoj bilo "protiv časti Crnogorca". Posebno je istaknuo da Crnogorci ne mogu i ne smiju ratu protiv naroda "koji im ništa nije skrivio". Također je naveo i svoju nemoć da zaustavi JRM u djelovanjima protiv Hrvatske te duboko neslaganje s vrhovnom komandom JNA.

Vladimir Barović ostao je zapamćen i po svojim riječima dok je bio zapovjednik u Puli, za vrijeme pregovora o odlasku JNA:

"Ovdje neće biti razaranja dok sam ja zapovjednik."

Crna Gora mu je 2021. godine posthumno dodijelila najviše državno odlikovanje. Crnogorski književnik Momir M. Marković 1996. zapisao je:

“Jedini ispaljeni metak u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića.”