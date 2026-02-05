Adio, šjor Ante: Split je ostao bez svog Duple

Umro je Ante Duplančić. Vijest se brzo proširila Splitom, ponajprije sportskim, novinarskim i kulturnim krugovima. Šjor Ante, prijateljima poznat kao Duple, bio je najpoznatiji Splićanin iz stare i fetive loze sa splitskog Lučca. Bio je živa enciklopedija Hajduka i grada, autor knjige Splićani na Didovini, u kojoj je mlađim generacijama ostavio pjev marjanskih tića i vonj velovaroških i raduničkih dvora.

Bio je vrhunski nogometni sudac, dogurao je i do Prve savezne lige, što tada nije bila mala stvar. Najdraži pomoćnik najpoznatijeg tadašnjeg dalmatinskog nogometnog suca Stipe Glavina. Kasnije je vodio i predavanja za mlade nogometne suce, nesebično prenoseći znanje i „nogometnu doktrinu“.

Hajdukovac i Splitovac, dugogodišnji tajnik RNK Split. Novinar u sportskoj redakciji Slobodne Dalmacije i Nedjeljne Dalmacije. Mi mlađi upijali smo njegove tekstove, osobito kada je sa suzama pisao o odlasku Biće Mladinića, o Mediteranskim igrama u Splitu ili se prisjećao kako su nogometni suci, u vremenu prije interneta i skauta, u Hajdukov dom donosili vijesti da se u runovićkom Mračaju pojavio stasiti junior Iko Buljan i kako bi ga bilo dobro dovesti među „bijele“.

Antin sin Blaž Duplančić poznati je novinar, pisac i scenarist predivnih hajdučkih priča i dokumentarnih filmova.

Dao je Ante Duplančić svoj obol i voljenom gradu kao suradnik gradonačelnika Nikola Grabića devedesetih godina, osobito u kulturnim projektima, manifestaciji „Split 1700“, razvoju sporta, a najviše je volio na svome Lučcu voditi „Dane Radunice“…

U tom velikom opusu i životu mnogi nisu ni znali da je autor poznate pjesme Picaferaj, jedne od najljepših koje je izvodio veliki Oliver Dragojević.

I baš kako kaže u svom Picaferaju:

Polako šotovoće,

O bodulu on piva

Završija je posal

Zasvitlila je Riva

Zapalila se cila

U ijadu koluriž

Ka mladost ča je prošla

A starosti se žuri

Adio Šjor Ante i falit će te u svakodnevnoj hajdukologiji, puno će te falit...