ADIO, DOKTORE NAŠ... Preminuo je poznati navijač Hajduka: Intelektualac od formata

U Skoplju je u 82. godini preminuo dr. Ilija Džonov, poznati i žestoki navijač Hajduka. Ponosno je pokazivao člansku iskaznicu Hajduka, u koju se učlanio još kao đak 1961. godine. Uvijek je zajedno s nogometnim menadžerom Harijem Ujkanovićem bio u kontaktu sa splitskim novinarima; želio je imati najnovije zastavice, majice, dresove i sve ono što znači hajdukovcima, pogotovo kad su kilometrima daleko od Splita i Poljuda, kao i nekad Staroga placa. Dr. Ilija Džonov bio je ugledni makedonski akademik, neuropsihijatar, a vijest o njegovoj smrti prenijeli su brojni mediji u Sjevernoj Makedoniji.

Adio, doktore...

A velike su veze Makedonaca i Hajduka. Ne samo igračke, jer su velik pečat u bijelom dresu ostavili Vančo Balevski, kao izniman talent i dio Zlatne generacije, pa Dragi Setinov, stabilni stoper s kraja osamdesetih. "Bijeli" su bili i Mirko Petrov, i šteta je što zbog problema s registracijom nije imao veću šansu na Poljudu, pa Goce Sedloski, Igor Đuzelov...

Brojni navijači iz tih krajeva pohodili su Poljud i naš stari stadion kraj Plinare.

Tako se eto hajdukovci opraštaju od dr. Ilije Džonova, akademika, intelektualca od formata, u dva navrata dekana Medicinskog fakulteta u Skoplju, koji je čitav život volio Hajduk.

Adio, doktore Džonov, hvala Vam što ste bili dio hajdukove obitelji.