A1 otvorena za sav promet, u tunelu Mravince vozilo u kvaru!

Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje od 11:36 sati otvorena je za sve skupine vozila, čime je ponovno uspostavljen redovan promet na toj važnoj dionici.

Ipak, uvjeti na cestama i dalje zahtijevaju dodatni oprez. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni te skliski, zbog čega iz Hrvatskog autokluba pozivaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje trenutačnim vremenskim uvjetima, održavaju sigurnosni razmak te na put ne kreću bez zimske opreme.

Na više lokacija u zemlji zabilježeni su izvanredni prometni događaji i usporavanja. Na zagrebačkoj obilaznici, zbog radova, vozi se usporeno u koloni između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane.

Na državnoj cesti DC1 između mjesta Krnjak i Budačka Rijeka prometuje se uz ograničenje brzine od 40 km/h zbog odrona, dok se kroz tunel Mravince na istoj cesti vozi uz privremenu regulaciju prometa zbog vozila u kvaru.

Na istoku zemlje formirala se i kolona osobnih i teretnih vozila duga oko tri kilometra pred graničnim prijelazom Bajakovo u smjeru Lipovca.

Problemi su zabilježeni i u pomorskom prometu. Zbog vjetra su u prekidu trajektna linija Sumartin – Makarska te katamaranske linije Pula – Zadar – Pula i Ubli – Vela Luka – Hvar – Split.

Vozačima i putnicima savjetuje se dodatni oprez te praćenje aktualnih informacija o stanju u prometu.