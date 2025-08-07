A mogla je to biti velika ljubav... Žena ostala bez više desetaka tisuća eura zbog 'vojnika'

Jučer, 6. kolovoza 2025. godine, prijavila je 55-godišnja hrvatska državljanka kako je prevarena putem društvene mreže.

- Naime, 55-godišnjakinja je putem društvene mreže tijekom rujna 2024. godine stupila u kontakt s nepoznatom osobom koja joj se predstavila kao vojna osoba u stranoj zemlji, koja je izgubila dokumente i treba pomoć kako bi se vratila kući. Tijekom komunikacije putem društvene mreže, od rujna 2024. godine do kolovoza 2025. godine, nepoznata osoba je u više navrata tražila 55-godišnjakinju da joj uplati novac na račun za ishođenje dokumenata i avionsku kartu. Isto tako, tijekom komunikacije emocionalno joj ugađala i izjavljivala ljubav, slala ljubavne poruke te obećala da će joj vratiti novac kada dođe kod nje u Republiku Hrvatsku, a oštećena je u nekoliko navrata na račun uplatila po nekoliko tisuća eura, ukupno nekoliko desetaka tisuća eura.

Tražila je uplatu na račun

Nepoznata osoba je nastavila tražiti novac od 55-godišnjakinje i to na način da novac uplati na račun u kriptovaluti, a prilikom pokušaja uplate upozorili su je djelatnici banke kako se radi o prijevari.

Romantična prijevara jedna je od najčešćih financijskih online prijevara u kojoj se prevarant pretvara da su želi romantičnu vezu, a cilja žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist.

Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje osobne fotografije ili videozapise.

Podsjećamo građane da ne prihvaćaju komunikaciju s osobama na društvenim mrežama za koje nisu u mogućnosti provjeriti njihov identitet i postojanje, a posebno da ne vjeruju ovakvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža.

Ukoliko vas nepoznata osoba traži da joj uplatite novac iz bilo kojeg razloga, odustanite od takve komunikacije i ne uplaćujte novac.

Upozoravamo građane da budu oprezni pri komunikaciji na društvenim mrežama i stranicama za upoznavanje.

Ako posumnjate da se radi o prijevari ili nekom drugom protupravnom ponašanju, događaj odmah prijavite policiji na broj 192! - izvijestila je nadležna Policijska uprava.