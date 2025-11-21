82-godišnjak uhićen. Ukrao je kameru za praćenje životinja

Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 82-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela krađe na štetu 62-godišnjaka.

Sumnjiči se da je 3. studenog u Tisnom predio Oštrice iz osmatračnice za životinje otuđio kameru za praćenje životinja i metalnu stolicu, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 500 eura.

Protiv osumnjičenog 82-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.