82-godišnjak uhićen. Ukrao je kameru za praćenje životinja

Kameru je odnio iz osmatračnice za životinje

Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 82-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela krađe na štetu 62-godišnjaka.

Sumnjiči se da je 3. studenog u Tisnom predio Oštrice iz osmatračnice za životinje otuđio kameru za praćenje životinja i metalnu stolicu, čime je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 500 eura.

Protiv osumnjičenog 82-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

