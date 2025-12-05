82 godine od dana kada je Kaštel Sućurac zavijen u crno

Dana 5. prosinca 1943. Kaštel Sućurac proživio je jedan od najtragičnijih trenutaka svoje povijesti. U poslijepodnevnim satima, točno u 15.05, započelo je anglo-američko bombardiranje koje je u samo nekoliko minuta ostavilo neizbrisiv trag na mjestu i njegovim stanovnicima. Jedna od bombi pala je izravno na Crkvu svetog Jurja, pretvorivši nedjeljnu pobožnost u nezamislivu tragediju.

U napadu je život izgubilo 97 mještana, među njima i župnik don Ante Rubignoni. Od tadašnjih otprilike 2.200 stanovnika gotovo svaka sućuračka obitelj bila je pogođena gubitkom. Razaranje je bilo golemo – potpuno je uništeno 38 kuća, dok je pedesetak drugih teško oštećeno. Crkva svetog Jurja sravnjena je do temelja, a zvonik, iako teško ranjen detonacijom, ostao je stajati kao nijemi svjedok stradanja.

Prema ratnom dnevniku 448. eskadrile, istoga dana 36 savezničkih bombardera izbacilo je na područje Sućurca, Solina i Splita čak 216 bombi od po 500 funti. Oko desetak projektila palo je na samo sućuračko područje.

Poslije rata utvrđeno je da je Crkva svetog Jurja bila ciljano gađana. Saveznici su, naime, dobili informaciju da se u jednoj sućuračkoj crkvi nalazi njemačko skladište oružja i streljiva. No, pokazalo se da je riječ bila o pogrešnoj lokaciji – skladište se nalazilo u drugoj crkvi, dok je ona posvećena svetom Jurju pogođena bez ikakvog vojnog razloga.

Atmosferu tog dana potresno je opisao i splitski „Novo doba“ u broju od 7. prosinca 1943., bilježeći kako je napad uslijedio upravo u trenutku kada su vjernici treći put pozvani zvonom na početak pobožnosti, te kako je pakao trajao tek dvije minute, ali ostavio posljedice koje će se pamtiti generacijama.

U čast poginulih, danas će se u 17 sati u Župnoj crkvi sv. Jurja mučenika služiti misa zadušnica. Nakon mise, mještani će položiti cvijeće i zapaliti svijeće pred zvonikom – simbolom koji je preživio razaranje i ostao trajni spomenik svima koji su stradali u tom kobnom napadu.