8. Svjetsko prvenstvo u branju maslina okupilo 12 timova u masliniku sv. Josipa iznad Postira

U masliniku sv. Josipa iznad Postira na Braču, jutros se okupilo 12 četveročlanih timova na 8. Svjetskom prvenstvu u branju maslina. Nakon 45 minuta uzbudljive akcije, najpunije su se zelenim plodovima činile kašete branitelja naslova svjetskih prvaka, Litvanaca, Francuza i Finske, a za mjesto na postolju mogla bi konkurirati i ekipa hrvatskih zvijezda, koju su ove godine činili Ivana Vladović, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije, akademska slikarica i ilustratorica Tisja Kljaković Braić, dr. Ivica Lukšić, ravnatelj KBC Dubrava i kapetan tima, proslavljeni košarkaš Dino Rađa. Službeni rezultati i novi svjetski prvak biti će objavljeni na svečanom proglašenju u subotu navečer.

Događaj koji je tradiciju i kulturu bračkog maslinarstva proslavio diljem svijeta, još je jednom svojom organizacijom i jedinstvenom atmosferom oduševio posjetitelje, navijače i natjecatelje. Od ukupno 12 timova, 11 je reprezentacija europskih zemalja – BiH, Crna Gora, Finska, Francuska, Litva, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Švedska, Velika Britanija i, naravno Hrvatska, dok je tim Digitalnih nomada sastavljen od članova s četiri kontinenta (Azije, Južne Amerike, SAD-a i Europe).

Prema pravilima, berački se timovi sastoje od po dvije beračice i dva berača, koji poštujući i promovirajući bračku tradiciju, beru isključivo rukama, sakupljajući masline u sakete, jutene pregače iz kojih se ubrane masline prebacuju u timske kašete.

I dok je kapetan tima, košarkaš Dino Rađa, bio zaokupljen branjem maslina s najviših vrhova stabala, raspoloženiji za razgovor i počašćen pozivom u reprezentaciju je bio dr. Ivica Lukšić, ravnatelj KBC Dubrava i veliki zaljubljenik u masline. „Ovo je ručni posao, a ja cijeli život radim s rukama. Trudim se maksimalno da maslina ne ostane neobrana. Meni je ovo velika i iskrena čast i zadovoljstvo; nisam vjerovao da ću ikad bio dio neke reprezentacije i kao Bračanin jako sam počašćen i sretan što mogu pridonijeti ovoj vezi maslina i Postira“, izjavio je dr. Lukšić, ne prestajući s branjem.

Ništa manje žustra i ganuta nije bila ni direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Ivana Vladović. „Divno mi je biti na ovom izvanrednom događaju i trudim se dokazati da nismo samo dobri turistički radnici već i vrsni berači maslina. Govoriti o turizmu bez domaćeg ulja, bez dobre marende, bez maslinika, nema autentičnosti. A tko ikad proba ovo naše ulje nikad više mu niti jedno drugo neće biti slatko“, ponosno završava direktorica Vladović. Vjerojatno najneiskusnija članica tima hrvatskih zvijezda bila je akademska slikarica i ilustratorica Tisja Kljaković Braić. „Jednom sam davno brala desetak minuta i dojadilo mi je. A sada evo dajemo sve, ostavljamo srce na terenu.“

Nakon branja maslina, druženje u masliniku se nastavilo uz pravu dalmatinsku feštu uz raspjevanu klapu i zajedničku marendu koju su pripremili mladi kuhari ŠKMER-ove akademije (Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija).

Svjetsko prvenstvo u branju maslina organizira Turistička zajednica Općine Postira, uz podršku Općine, postirske Poljoprivredne zadruge te agencije Aldura sport, sa željom da promoviraju otočko i postirsko maslinarstvo, potičući druženje, razmjenu iskustva i upoznavanja maslinarske tradicije različitih zemalja.

Ovaj je događaj 2019. osvojio prvu nagradu međunarodne neprofitne organizacije Creative Tourism Network u kategoriji „Najbolje kreativno iskustvo u turizmu“ u konkurenciji više od 160 prijavljenih događanja.