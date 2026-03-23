7,7 milijuna eura za 142 projekta regionalnih i udruženih turističkih zajednica

Održana je 4. sjednica Turističkog vijeća HTZ-a na kojoj je usvojena Odluka o odabiru projekata regionalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu, prema kojoj je za ukupno 45 projekata odobren iznos od gotovo 4,3 milijuna eura, a usvojena je i Odluka o odabiru projekata udruženih turističkih zajednica, prema kojoj je za 97 projekata odobren iznos od gotovo 3,4 milijuna eura. Uz navedeno, na sjednici je usvojena i Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija pa je tako za ukupno 32 programa DMK osiguran iznos od 320 tisuća eura. Ispred Ministarstva turizma i sporta na sjednici je sudjelovala državna tajnica Monika Udovičić.

„Na današnjoj su sjednici usvojene važne odluke kojima nastavljamo sustavno poticati ravnomjerniji i održiviji razvoj turizma u Hrvatskoj. Kroz 7,7 milijuna eura za projekte turističkih zajednica, ali i kroz potpore za programe destinacijskih menadžment kompanija, izravno ulažemo u razvoj kvalitetnijih i sadržajnijih turističkih proizvoda. Na ovaj način još snažnije potičemo povezivanje destinacija, razvoj novih motiva dolaska, ali i dodatno osnažujemo kontinentalni turizam, koji ima veliki, još uvijek nedovoljno iskorišten potencijal. Hrvatski turizam nastavljamo usmjeravati prema kvaliteti, održivosti i većoj dodanoj vrijednosti, a sve ciljem daljnjeg jačanja konkurentnosti Hrvatske kao cjelogodišnje destinacije“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.

Također, na današnjoj je sjednici usvojena i odluka o skorašnjem raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora Hrvatske turističke zajednice, kao i natječaja za direktore predstavništava HTZ-a u inozemstvu, a koji će obuhvaćati tržišta Slovenije, Austrije, Češke, Mađarske, Švedske i Kine. Prijave na natječaje će se zaprimati 15 dana od dana njihove objave.

Dodajmo kako je na današnjoj sjednici usvojeno i Godišnje izvješće o izvršenju programa rada HTZ-a za 2025. godinu, a prema kojem su rashodi u prošloj godini iznosili 52,5 milijuna eura, što predstavlja 95% realizacije planiranog iznosa uz napomenu kako se navedena razlika odnosi na projekte turističkih zajednica koji su prolongirani za realizaciju u prvoj polovini 2026. godine.